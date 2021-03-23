臺中市改善大坑景區 續推觀光建設

疫情期間，市府繼續推動觀光建設，尤其熱門的山岳旅遊，觀旅局鎖定大坑風景區，逐步改善步道與觀光設施，例如4號、10號步道沿線涼亭與觀景平台，市府另投入1,800萬元，修繕8號步道與風動石公園，預計4月完工。

觀旅局長林筱淇表示，大坑風景區共有12條步道，其中大坑6號至9號、9-1號為親子級步道；大坑5、5-1、10號為休閒級步道；大坑1號至4號屬難度較高的健腳級步道，因地處較高海拔，所以其視野和空氣較休閒級步道更勝一籌。

台中市府改善大坑4號步道沿線的涼亭及平台，為避免影響民眾登山習慣，整修工程採取逐座施工，整修觀日亭、望幽亭及中柳亭等3座涼亭及1處觀景平台，考量民眾休憩需求增設座椅；觀日亭將原先窄小樓梯設計結合休憩座椅，擴大視覺空間及休息樂趣，也增加休憩位置。 台中大坑10號步道修繕完工開放

大坑10號步道也進行修繕，整修步道起點至約0K+200處較為陡峭、階梯深度較短的範圍，並且配合地形及避開樹木生長位置，適度調整步道路線。

此步道終點附近路面，為避免下雨踩到泥濘的泥土路面，也施工改善，考量排水和生態，鋪設一層粗木屑增加彈性；步道沿途老舊涼亭也整修完成，讓民眾行走更安全舒適。 台中大坑4號步道整建已完工，登山可賞景。

大坑8號步道及風動石公園設施老舊，市府投入1,800萬元進行改善，並增設樹形溜滑梯等互動式共融遊具，符合不同年齡層大、小朋友。另外，特別針對休憩及觀景平台進行整修及新建，讓登山節點歇腳空間有更豐富的遊憩體驗，預計今年4月完工。 臺中新聞3月

更多新聞請見《臺中新聞》