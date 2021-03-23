後疫情時代 台中山林好夯

山林開放，加上新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，掀起登山熱潮。台中市政府觀旅局去年舉辦「谷關七雄‧健行森活」，共逾2千人熱烈迴響，人數較2018年首辦成長10倍，並創造超過500萬元觀光產值。

另外「我是登山王」觀光活動，新增500位制霸登山王，也帶動在地觀光產業及商圈發展。

觀旅局長林筱淇表示，去年因新冠肺炎疫情，國際觀光受限，國人趨向國內旅遊，戶外親山健行、山岳旅遊盛行。谷關七雄風景秀麗，一直是台中地區熱門中級山岳攀登首選，觀旅局首創以谷關七雄山脈旅遊為活動主軸，成功營造親近山林的品牌活動。 谷關山景

「2020谷關七雄‧健行森活」打響台中谷關地區山脈旅遊知名度，並結合旅宿、溫泉、登山運動用品等產業，創造超過500萬元觀光產值，再創一波觀光新高峰。 台中大坑觀景平台已完工，登山可賞景。

盧市長指出，大坑風景區有台中後花園美名，12條大坑登山步道各有特色，依難易度不同，分為適合全家同遊的親子級、大眾遊憩的休閒級、強身健體的健腳級，藉由登山活動，分享大坑步道的美景給遊客，沿途不僅能鍛鍊身心，還能將不同的美景盡收眼底。 臺中新聞3月號

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