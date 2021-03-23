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台中觀光客 去年近4,600萬人次 創下1,095億元產值 全國No.1

聯合新聞網 / 臺中新聞
武陵農場三月櫻花盛開，是知名的賞櫻景點。
武陵農場三月櫻花盛開，是知名的賞櫻景點。

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市以近4,600萬人次，榮膺全國第一，較前年度增加152萬人次、成長約4％，並創下新台幣1,095億元的觀光產值，中市府團隊推動觀光努力深受國人肯定。

特色熱門景點 吸引人潮

台中市政府觀旅局指出，中市現有27處遊憩據點納入全國觀光遊憩區統計，不管山城、海線、屯區、市區等都有熱門景點；特別是山岳及戶外旅遊盛行，2020新社花海暨台中國際花毯節吸引265萬人次參觀、2020谷關七雄完登人次較首年成長10倍。

被譽為「一生必遊之地」的高美濕地，有豐富濕地生態，秋冬季節有大批候鳥作客，是賞鳥熱門據點。市府以木棧道打造生態廊道，供遊客觀察招潮蟹、彈塗魚身影，並沉浸在夢幻的夕陽美景中。

夕陽下的高美濕地，吸引遊客拍照打卡。
夕陽下的高美濕地，吸引遊客拍照打卡。

大坑風景區有台中後花園之稱，可俯瞰整個台中美景，區內共有12條登山步道，全長約16.35公里，每條步道難度不一；市府力推步道遊程，吸引遊客前來休閒兼健身，加上附近的景點，可利用週休假期享受悠閒、知性的旅程。

台灣燈會 帶來156億元產值

觀旅局表示，依據交通部觀光局國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計，2020年台中市遊客人數共4,580萬4,595人次，創下1,095億元的觀光產值，包括2020台灣燈會在台中156億元，其餘23處產值939億元。

盧秀燕市長表示，市府提升台中市觀光遊憩品質及軟硬體建設，也以多元創意及執行力推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，並藉由整體行銷宣傳，傳遞台中城市獨有的美好，讓遊客在旅程中體驗獨特的城市魅力，擦亮台中觀光首都的品牌。

去年初爆發新冠肺炎疫情正值2020台灣燈會籌備期，市府團隊齊心協力克服萬難、成功防疫，打造安心賞燈環境，創造千萬賞燈人潮。疫情最嚴竣時，市府雖暫時停辦許多活動，仍著手觀光資源盤點整備，加強旅宿從業人員職能提升，洽談異業結盟等跨域合作。

防疫新生活運動 接棒舉辦

疫情解封後，防疫新生活運動接棒，市府接連舉辦大安沙雕音樂季、台中購物節、台中好湯溫泉季、藝遊未盡台中城、台中國際舞蹈嘉年華、台中國際花毯節等觀光主題亮點活動。

觀旅局表示，去年米其林插旗台中、台中城市觀光行銷影片等議題，串聯觀光相關產業公協會、在地農會、商圈，推出食、宿、遊、購優惠好康，展現台中觀光魅力，透過戶外節慶活動吸引遊客來台中旅遊，使觀光遊客人次再創新高。

霧峰林家花園雅緻的建築，引人駐足觀賞。
霧峰林家花園雅緻的建築，引人駐足觀賞。

台中27處熱門景點有山城后里馬場、東后豐自行車道、麗寶樂園、谷關溫泉區；市區草悟道、大坑風景區；海線大甲鐵砧山、高美溼地；屯區霧峰林家園區等景點。

臺中新聞3月號
臺中新聞3月號

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