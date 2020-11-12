最後一哩路 台中柳川綠川大變身

台中市綠川和柳川部分河段整治成功，形成美麗親水空間，不僅居民喜愛散步，部分節日規劃裝置藝術，成為遊客拍照打卡勝地。台中市府持續整治河道，柳川民權路至三民路段與綠川民權路至三民路段的整治工程，預計今年底全數完工，希望帶動中區舊城區變身。

柳川整治工程除上游的汙水截流工程外，下游民權柳橋至三民柳橋之間，會廣植喬木、灌木與草皮，並設置雨水花園、透水鋪面等設施，預計今年底前完工。

綠川河道長6公里，自民權路延伸至大明路段，沿岸環境改善計畫分段施工；民權路至復興路段原本規劃步行空間，採納地方民意更改設計，維持綠川右岸車輛通行及停車功能，並以防洪為優先考量，減少水泥化、硬鋪面，以自然、生態、低衝擊為設計手法。

至於在綠川愛國街至信義南街路段，除規劃戶外休閒設施，一併改善鄰近溜冰場老舊龜裂，工程已於109年9月29日完成。 柳川民權路至三民路段工程預計今年底前完工，形成美麗親水空間。

台中市水利局長范世億說，綠川信義南街至大明路段，考量當地居民對交通使用的需求，經多次與地方民眾溝通，決定維持興大路現況不變，配合水岸調整周邊景觀，施作緩坡河段及動線調整，適度調整沿岸喬木；最特別是打開興大圍牆，讓綠地一路延伸進入興大校區，結合興大園道。 柳川民權路至三民路段工程，預計在今年底前可完工。

水利局指出，綠川水環境改善計畫預定今年底前全數完工，對台中舊城區改造可望帶來非常大的效益，結合綠空鐵道計畫，延伸至南區興大園區，使綠川水岸景觀與歷史城區、在地生活圈充分融合，未來更將結合綠川水文化，全面提升台中水利建設。 《臺中新聞》11月號

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