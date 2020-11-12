中捷綠線延伸計畫 通往大坑、彰化 增7站9.08公里

台中捷運綠線預計今年底通車，市府同步進行「綠線延伸線」計畫，從兩端分別向大坑與彰化延伸，路線增加9.08公里、增設7座車站，交通部已審查同意，等中央核定，市府即可啟動延伸工程規劃；另有「藍線」跑台灣大道，正辦理綜合規劃及評估，包括整體路線檢討；「橘線」也完成初步可行性規劃，串聯大台中捷運路網。

大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，增設2座車站。彰化延伸段由高鐵台中站起，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增置5座車站。

捷運綠線延伸線將與北屯區單元12、單元14、烏日高鐵特定區及彰東擴大都市計畫整合，達成跨域治理合作願景，有助中彰共同生活圈的交通與產業發展。

中捷第二條捷運「藍線」，正辦理綜合規劃及評估，交通局表示，包括整體路線檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、都市計畫變更及環境影響等，預計核定後最快11年完工。 《臺中新聞》11月號

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