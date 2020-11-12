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搭乘遵守規則 台中捷運進站後切記不可飲食

聯合新聞網 / 臺中新聞
台中捷運綠線有6項相關自治規則， 乘客需注意進站後不可飲食，如穿著或攜帶不潔、惡臭、異味衣著，影響他人或公共衛生，中捷可拒載，旅客也可退票。
台中捷運綠線有6項相關自治規則， 乘客需注意進站後不可飲食，如穿著或攜帶不潔、惡臭、異味衣著，影響他人或公共衛生，中捷可拒載，旅客也可退票。

台中捷運公司訂出搭乘大眾捷運系統6項自制規則，包括旅客運送、行車安全規則等；乘客需注意的是進站後不可飲食，如果有違反法令、善良風俗等行為，穿著或攜帶不潔、惡臭、異味的衣著、物品，影響他人或公共衛生，中捷可拒載，旅客也可退票。

台中市府因應捷運上路，也訂出大眾捷運系統相關自治規則，與乘客較有關係的「旅客運送」規則，未來搭乘捷運依大眾捷運法規定，禁止在大眾捷運系統內飲食、嚼食口香糖或檳榔，也不可隨地吐痰、檳榔汁等；亦禁止於月台上嬉戲、跨越黃色警戒線，或其他影響作業秩序及行車安全行為，不聽勸阻，最高可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

另可拒載的行為還包括在捷運上騷擾他人，或行為有明顯傷害他人或自己，穿著或攜帶不潔、惡臭或異味之衣著、物品影響他人，需他人護送的旅客卻無護送人陪同，還有隨身攜帶物品的長度、體積造成他人重大不便，捷運公司有權拒載。

乘客若未經許可攜帶經公告的危險、易燃物，進入大眾捷運系統路線、場、站、車輛內，或自行任意操控站、車設備，妨礙行車、電力等安全系統設備運作，依規定處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

《臺中新聞》11月號
《臺中新聞》11月號

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