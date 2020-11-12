台中即將進入全新的軌道時代，除了緩解交通問題，也帶動沿線房地產與餐飲等經濟發展，不少知名的大賣場、飯店、餐廳搶著在捷運附近進駐，房地產業者也跟著軌道經濟插旗推出新建案。

台中捷運綠線以營運30年推估，依節省乘客轉乘旅行時間、私人運具成本、大客車營運成本、肇事成本等量化效益估算，合計約可創造千億元以上的經濟效益。

中市房地產業者觀察，近期台中的推案熱區，全都搭上捷運綠線的鐵道經濟，包括北屯區、北區，南屯、烏日等地，沿線案量大增，房價也因有便利交通而飛漲；另知名餐飲、賣場集團也都進駐，整體地區發展與房地產行情跟著水漲船高。

其中台中北屯捷運總站G0站所在的「機捷特區」，有「好市多」北屯二店加持，最受房地產業者青睬；機捷特區有G0站、G3舊社站，G4松竹站等3站環抱，台鐵捷運紅線松竹站與G4松竹站共構，房地產的熱度，可從機捷特區松竹路沿線新案接待會館林立，成了「建案一條街」看出熱絡端倪。 《臺中新聞》11月號

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