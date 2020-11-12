台中即將進入「捷運元年」，「綠線」成為首條捷運系統，共有6個站區、7個共構場站，沿線經過產業、文化與公園群，勢必帶動整個軌道經濟。

備受矚目的捷運場站聯合開發案，包括四維國小站-捷G5站、文心崇德站-捷G6站、文華高中站-捷G8站、文心櫻花站-捷G8a站、市政府站-捷G9-1站、捷G9-2站及南屯站-捷G11站，共有6處站區、7處捷運場站聯合開發基地，其中四維國小G5站、南屯G11站、市政府站-捷G9-1站及捷G9-2站等4處聯合開發場站，將積極辦理招商。

第一棟與捷運共構的聯合開發案，位在台中文心、河南路口的G8站，興建地上28層、地下6層店鋪及集合住宅大樓，共規劃198戶住宅、2戶店鋪。

交通局指出，捷運綠線行經台中都會地區，沿線公車路網本已相對完善，為強化各車站的聯外接駁，去年開始盤點周邊公車路線設計，決定透過新闢路線、微調既有路線與調整平行路線等方式，避免捷運與公車路線高度重疊，造成資源浪費。

5條公車路線已上線，從豐原東站至新建國市場的701線、行駛新烏日車站至大里區修平科技大學的248線、串連捷運文心森林公園站至仁友停車場的83線，及922線行駛北屯區行政大樓至大坑九號步道、525線行駛台中刑務所演武場至社口。

另交通局在綠捷沿線設ibike站，高架鐵路沿線也設站，共規劃60處租賃站，站點距離車站500至1公里；葉昭甫局長強調，交通局超前部署，綠捷及鐵路高架60站的iBike，力拚今年底與綠捷同步通車啟用。 《臺中新聞》11月

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