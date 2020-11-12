捷運高鐵台中站 打卡熱點

「台中捷運準備好了！」捷運綠線是中台灣第一條捷運，由台中市府委託台北市捷運工程局代辦興建，為紀念跨縣市合作，台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲一起出席，為捷運高鐵台中站出入口意象揭幕；台中捷運員工制服也以走秀閃亮登場，預告台中捷運時代即將來臨。

台中捷運綠線與高鐵、台鐵在烏日區共構，捷運與台鐵新烏日站共用同棟大樓，民眾未來可從高鐵台中站二樓通過連通道後，前方為捷運與台鐵共用廣場，右側映入眼簾是嶄新的捷運綠線電聯車意象出入口，以鋼支撐架到天花板包覆美化處理，還有台中城市吉祥物石虎家族、歐米馬迎賓，台北市長柯文哲看過後保證：「這裡將成為年輕人打卡熱點！」

台中市長盧秀燕也親自參與「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，她穿著中捷員工制服亮相，白襯衫上點綴幾何線條，搭配專業黑褲，時尚大方。

中捷公司表示，中捷員工制服分為春夏、秋冬兩款，設計上著重實際工作需求；運務人員的工作服在設計上以「簡飾加乘」為設計概念，局部加入幾何元素，利用線條點綴，讓服裝看起來優雅柔和；維修人員工作服是「型簡多功」為概念，設計多功能口袋；夏季以吸濕排汗和抗UV材質為主，冬季則是防潑水和保暖材質，美觀實穿。

盧秀燕說，中捷員工的代名詞是「中捷好朋友」；由LOGO上來看，「中」字就代表台中、也代表台中捷運，在型態上展現速度與便捷。盧秀燕稱讚捷運員工制服設計簡約時尚，材質符合工作需求，穿起來相當舒適，多個口袋功能性強；搭配服裝的帽子與包包設計也簡潔有力，連識別證都漂亮，讓工作人員看起來專業又有型，她也建議中捷董事長林志盈可以此發展捷運商機。 《臺中新聞》11月號

更多新聞請見《臺中新聞》