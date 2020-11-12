年底通車 中捷準備好了！

等了十多年，台中人即將有自己的捷運！「綠線」預計今年底通車，市府提前在國慶日「開箱」，讓民眾感受捷運即將開通的喜悅，吸引大批市民體驗。台中市府向交通部申請捷運履勘，後續將與中央密切配合，加速行政作業，讓這條從規劃到興建、完成，歷任3任市長的捷運，年底可通車。

捷運綠線在8月7日已完成初勘，經改善缺失後，8月24日向交通部申請履勘；於10月25日完成履勘作業，預計7至10天內改善完成，經各組委員複檢通過後，由市府提報交通部申請營運許可。

台中市交通局表示，中捷力拚年底前通車，中捷公司董事長林志盈並說：「中捷準備好了！」台中市交通局長葉昭甫指出，捷運綠線通車是台中市今年最盛大的一樁喜事，總經費593億，全線長16.71公里，共設18座車站與1處機廠，其中松竹站、大慶站及高鐵台中站，屬台鐵與高鐵的轉乘車站；綠線通車後，市民可選擇多樣的交通工具，配合密集的捷運班次，大幅縮短民眾搭車時間。 台中市府表示捷運綠線通車「準備好了」！市政府站在國慶日開箱，迎接台中軌道元年。

市府交通局更配合各車站周邊環境，調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位及停車場，規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，落實打造台中「交通任意門」。

台中市長盧秀燕指出，捷運綠線對台中別具意義，這也是中台灣第一條捷運線。她擔任立委時就全力爭取，經交通部、台中市與台北市三方聯手推動，且經歷3任市長，將在她市長任內通車，她歡迎國人來台中遊玩，體驗全台最新的捷運系統。

中捷綠線今年雙十首度開箱，邀民眾到市政府站體驗；市長盧秀燕與市民分享喜悅，平均每小時人潮湧進車站超過3000人次，盧市長向參觀民眾說：「恭喜大家是第一批坐上捷運的市民。」不忘宣導搭捷運車上不能飲食，不能丟垃圾，禮讓老弱婦孺。 台中市第一條捷運綠線市政府站在國慶日開箱，市民與市長盧秀燕（中）在車廂開心合照。

台中捷運公司表示，捷運綠線第一年日運量預估5萬1500人次，以人次乘以平均票價23.68元計算，每年票箱收入約4.45億元，加上各項廣告、捷運小物等附屬收入及營業外收入，明年預算收入為4.85億元，中捷公司積極招商洽談，透過所有可能管道增加營收。

台中市交通局指出，未來除設法提高綠線的運量，共構場站聯合開發也同步進行招商；交通局評估，目前另規劃中的「捷運藍線」，從動工到通車至少需要10年時間，未來市府也會努力培養市民搭乘捷運的習慣。 《臺中新聞》11月

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