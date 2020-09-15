台中購物節 登錄金額破90億元

為期兩個月的「2020台中購物節」圓滿落幕，市長盧秀燕公布成績單，向市民報告統計數據，包含消費登錄累積金額破90億元、購物節APP下載排行第一、六都振興經濟網路討論聲量第一、市府每投入一元創造223元消費，「成果斐然！」

盧市長向市民報告第二屆台中購物節統計出來的「有趣數字」，今年累積登錄金額達90.34億元，將近去年25億元的四倍；其中電商平台消費2.8億元，其中85%由外縣市民眾貢獻，又以雙北最踴躍，貢獻超過1億元。

盧市長分享，今年購物節APP積極改進、改良，下載數超過34萬次，成為公部門A P P、旅遊類A P P排行榜下載第一名，估計52%使用者為設籍台中以外的民眾。

「購物節籌辦效益驚人！」她指出，儘管今年全球疫情影響民眾消費意願，但第二屆購物節不受影響，反創下多項紀錄，許多數據大勝去年成績，例如市府每投入1元創造223元消費，勝過去年的80元；每人平均消費登錄金額超過2.5萬元，大勝去年的1.1萬元；電商瀏覽量共計8億次，勝過去年的214萬次。

盧市長強調，市府連續兩年舉行台中購物節，都送出一棟近千萬豪宅，獎項全國最大、全國最多，感謝市民及市府團隊參與及努力，今年最大獎千萬豪宅於12日晚間7時於民政局的「民政耀眼、綻放台中」演唱會抽出。

經發局說明，今年面臨疫情嚴峻挑戰，市府透過活動串連、天天抽獎，持續創造熱度與討論度，根據網路大數據調查，六都振興經濟以台中市的網路討論聲量最高達42.73%，遙遙領先第二名的台北市的22.78%，顯示購物節行銷成功。

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