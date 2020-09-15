中捷綠線將履勘 通車近了

台中捷運綠線109年8月初完成初勘，也向交通部報請履勘，預計最快在年底通車。台中捷運綠線由北捷公司負責施工，台中市長盧秀燕和台北市長柯文哲共同為台中捷運的入口意象揭幕，也宣布台中進入新捷運時代。中捷綠線日前完成初勘並改善8項缺失後，已向交通部申請通車前履勘，預計9月擇日舉辦履勘，距離通車營運將越來越近。

台中市長盧秀燕和台北市長柯文哲揭牌，一起走進台中捷運綠線高鐵台中站，不但體驗刷卡進站，也到車廂試乘。兩人同聲表示對台中捷運有信心。

台中捷運8月7日完成初勘，發現8項需要履勘前完成改善，北捷公司與台中市府團隊快速地在10天內改善所有項目並報請交通部履勘，預計9月進行，隨後針對履勘委員所提的意見改善，市長盧秀燕也宣布，年底中捷第一條捷運將通車，即將實現台中人的夢想，她表示「綠線通車是台中市政府跟台北市政府，送給大台中地區的民眾一個聖誕節、新年禮物。」

台北市長柯文哲則說，報給交通部履勘前再做最後的總檢查，接下來，北捷要把這工程硬體建設移交給台中市的捷運公司來營運。

台中捷運綠線全長16.71公里，由北捷公司設計施工，計畫花費593億元。台中市交通局表示，已規劃搭配其他運具提高運量，例如，搭配捷運的公車將滾動檢討，將有新路線產生，針對公車重疊路線會做部分裁切跟調整，有些既有路線會適度性與捷運車站部分串聯，增加服務的範疇，市民出門更方便。

台中市交通局指出，除了設法提高綠線運量，場站的開發也在進行招商。而根據交通局評估，目前規劃中的捷運藍線，從動工到通車至少需要10年時間，未來，市府努力培養成市民搭乘捷運的習慣。

盧秀燕市長指出，捷運綠線對台中來說，別具意義，是中台灣首條捷運線。從她擔任立委時就全力爭取台中捷運，經交通部、台中市與台北市三方聯手推動，時任交通部長的毛治國、台中市前市長胡志強市長及台北市前市長郝龍斌共同簽署協議書，借重北捷局的豐富工程經驗，為中部帶來一條高品質的捷運系統。經歷三任市長，如今將在她擔任市長任內通車，歡迎全台民眾一同來台中遊玩，體驗最新系統的捷運。 台中市長盧秀燕（右)與台北市長柯文哲一起進入中捷綠線車站。

柯文哲市長表示，歷經10年的捷運大工程終於完工、共構工程完工，中台灣第一條捷運的完成將象徵台中邁入一個新時代，非常感謝參與這條線建置的所有員工與中市、北市所有同仁。

交通局指出，為加速捷運通車期程，8月7日市府辦理初勘後，8月15日即依初勘委員意見完成8項履勘前應改善事項，包括管線固定、軌道區環境整理、機房內防護措施、指標牌面準確度、電扶梯運作順暢度、號誌系統接地線設置改善、列車對講機通話穩定性、大慶站出口前人行道平整度，並在8月24日提報交通部申請履勘，完成捷運通車最後一哩路，開創台中捷運新生活，帶動捷運周邊經濟、商業發展。

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