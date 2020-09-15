落實安城專案 維護台中治安

台中市警局表示，中市各類刑案逐年下降，市長盧秀燕上任後更要求「有案必破、且快破」；據警政署資料，去年台中市每10萬人口刑案發生數為6都最低，也是台中市歷年來最低。 台中市犯罪率逐年下降、犯罪件數六都最少。

台中市警局指出，今年1至6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數，都是六都最低，與去年同期相比，也呈現發生數減少、破獲數增加的治安改善狀況，對於「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等治安重點工作成績斐然，都居六都之冠。

台中市警局今年7月15至17日還連續3日進行「安城專案」，實施封閉式密集性臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒作為，總計動員1831名人次警力，執行臨檢處所437處、路檢處所348處，共查獲非法槍械3支，含改造美式MK18突擊步槍1支；另毒品案件63件85人；賭博案3件20人、地下錢莊1件1人，及通緝犯15人、公共危險案4件4人等案件。

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