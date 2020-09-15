大車站、綠空廊道 打造東區新明珠

台中市東區發展較早，生活機能雖完善，但與中區一樣被視為「老城」、「舊城」，一度沉寂；台中市政府對東區整體規劃有大車站、綠空廊道大建設，促進民間參與招商則有日本三井LaLaport丶帝國糖廠湖濱生態園區，串聯舊城景點有如一串明珠。

台中市政府啟動東區再造計畫，區內交通、生活機能進一步提升，不少開發商搶地推案，預計2020年推出與完工的大樓新案約15件，東區翻轉有如台北西門町，指日可待。

市府表示，各大型公共建設與民間投資就位，台中東區集結交通、文化、觀光丶商城等優勢，其中台糖湖濱生態園區總開發面積有22.95公頃，可媲美紐約中央公園丶大安森林公園，湖泊生態更勝台中文心森林公園，園區內還有座85年歷史的帝國糖廠，規畫為見證台中百年產業發展的「台中產業故事館。」 台中帝國糖廠湖濱生態園區開發，啟動東區大發展。

600億大車站計畫重新打造台中火車站，鐵路高架、新台中車站已啟用，市府規劃帝國糖廠、舊酒廠延伸到刑務所丶演武場的舊鐵道，要打造成綠空鐵道，結合觀光遊憩與自行車運動，為東區展現全新樣貌。

另外，日本三井不動產繼成功打造國內第一座臨海型購物中心三井OUTLET台中港後，另選定東區台糖湖濱生態園區，預計投資百億興建LaLaport大型購物商場，引進國際品牌、超人氣排隊美食、生活消費丶大型娛樂設施，預計2023年開幕。

還有南山人壽與秀泰影城集團聯手打造的「秀泰廣場」，及台中車站旁「大魯閣新時代」，迎接大車站人潮，可望讓東區後來居上，在大公園丶大車站丶大商圈加持之下後勢看漲。 台中市東區過去受鐵路阻隔影響發展，近年來重大建設陸續到位，延宕多年的大智路即將開通，有如打通東區發展的「任督二脈」。

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