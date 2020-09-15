大智路開通 帶動東區人流與商機

台中市東區以往受鐵路阻隔，嚴重影響發展，近年政府重大建設陸續到位，延宕多年的台中車站前後站貫通，還計畫開通大智路，有如打通東區發展的「任督二脈」；市府全力拚經濟，吸引企業投資三井LaLaport大型購物商城，建商也嗅出商機，紛紛推出建案。

大智路開通延宕13年，台中市長盧秀燕上任未滿1年即成功取得「大智慧學苑」大樓全數所有權人同意，今年3月拆除「大智慧學苑」大樓，今年8月底開通。

台中市議員李中表示，政府推出「大車站計畫」，隨著鐵路高架化、台糖湖濱生態園區、新建國市場搬遷到東區等，已吸引逾10家建商獵地推案，東區區段徵收配餘地台中糖廠泉源段3560坪商用地還以35.2億元得標，換算每坪98.88萬元，創下歷史新高，當地建地每坪售價翻倍漲到20多萬元，成為推案熱區，放眼望去都在蓋大樓，人口增加，可望促進當地發展。

豐邑機構在東區挹注近200億元，分3期推案，其中去年底標下台中糖廠泉源段商用地為第三期，規劃4棟住宅大樓，及言棟商辦大樓，預估今年第4季推案；新業建設在東區分2期推出大樓建案。

陳姓傳統市場攤商說，過去東區因鐵路阻隔，商圈逐漸沒落，生意也受影響，近年因鐵路高架化等重大建設到位帶來發展，到處都看得到大樓興建，建國市場也搬到東區，感覺外地人變多了，希望因此帶動人流與商機，讓生意強強滾。

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