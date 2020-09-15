盧市長打通大智路 柔性傾聽、協議價購、拆除大智慧學苑

懸宕13年的台中市「大智路貫通計畫」，今年3月正式拆除大智慧學苑大樓。市長盧秀燕上任不到1年即協商成功，轉折關鍵是採用「協議價購」方式，節省公帑又達成台中火車站前、後站貫通的都市發展。

「臉是笑、心是哭，但盧秀燕市長願意聽我們的聲音！」大智慧學苑主任委員張雅音在這塊地土生土長，她說，從曾祖父開始在這裡發展，蓋了有生以來第一棟房子，雖不捨大樓拆除，但盧市府與民間協調過程願意傾聽所有權人聲音，大家都很滿意，心甘情願為地方建設共盡一份努力。

大智慧學苑的所有權人說，大智路打通是「非常特殊案件」，民國104年推動都市計畫，大智慧學苑劃為道路用地面臨拆除命運，但市府受經費限制，引起大樓所有權人陳抗，開過多次公聽會、協議價購都沒有結果。盧市長上任改為「協議價購」追加預算到7.3億元，逐一溝通終獲得24名所有權人同意。 「大智慧學苑」拆除後，8月大智路延伸新闢道路完工，貫通台中火車站前後站，讓車流動線更順暢，解決交通壅塞問題，帶動當地經濟。

大智慧學苑主任委員張雅音表示，盧市長上任前僅1位所有權人同意，盧市長上任後以「柔性傾聽」代替強制執行，每周派員與大樓代表逐一面對面對談，「誠意換來同意」，未滿1年取得全數24位所有權人的同意書，未以土地徵收方式強制拆遷，最後沒有抗爭，合理提供所有權人補償是關鍵。

盧市長表示，「關鍵是公共利益，但也要保障民眾權利」，「溝通」才能解決問題，她指示建設局積極溝通所有權人，並實際進入建物重新評估，讓估價成果更貼近市場行情，提高住戶意願；經重新規劃，台中市議會也同意市府追加3.3億元預算調高徵收價格，讓大智慧學苑的難題變成「公共工程史上的教科書範例」，創下台灣大型公共工程建設用地取得典範，也是民意溝通的成功案例。

「犧牲小我、完成大我說來簡單，但要做到很難！」盧秀燕說，大智慧學苑24名所有權人願意犧牲畢生心血拆除自己家園，讓台中車站前、後站貫通「縫合」，促進地方整體發展，她代表台中281萬市民感謝所有權人。 台中市長盧秀燕（左）向「大智慧學苑」大樓主任委員張雅音致意，感謝所有權人願意犧牲畢生心血，拆除自己家園讓台中車站前、後站貫通。

在當地開40幾年汽車材料行的王先生說，大智路打通後對附近發展影響很大，過去因鐵路阻隔前後站，使後站逐漸沒落，現在打通後就可讓地區重新發展，帶動人流，可讓生意進來。

鐵路高架化就是要讓地方「縫合」，沒有前站、後站區別，若道路沒打通，鐵路高架化效益只發揮一半功能；台北車站過去也是前、後站未連貫，台中大智路打通將是地方發展史、交通史重要一頁，預計8月底正式通車。

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