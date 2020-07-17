後疫情時代 台中獲三井等大投資青睞

臺中新聞七月號 後疫情時代，台中市政府全力拚經濟，爭取大型投資案與台商回流，進駐台中市！

目前除了台灣三井不動產集團董事長下町一朗已正式宣布，三井OUTLET PARK台中港二期、三井LaLaport兩座大型購物商城，確定落腳在台中；還有德國最大風機公司台灣艾納康要在烏日設立營運總部；另台商永冠能源集團也將在台中港埠中心投資60億元，使得台中市的投資熱度再度提高。 台灣三井不動產集團董事長下町一朗（左）贈送紀念品給台中市長盧秀燕。

下町一朗日前拜會市長盧秀燕時，確定兩座商城的投資案，台中市政府也同時宣布，三井東區LaLaport建照已正式核准，6月24日動工，後年秋天完工。

初步統計三井LaLaport購物商城、三井台中港OUTLET PARK二期兩大投資案，總投資額高達150億元，是今年台中市非製造業最大外商投資案，未來可為台中帶來超過3,500個就業機會，持續活絡舊城東區及海線地區商業機能。

經濟發展局長張峯源指出，根據經濟部資料顯示，台中投資狀況在市長盧秀燕上任後十分活絡，包含民間投資已累計達4430億元，台商回流107家、1,700億元，108年促進民間參與投資84億元，表現亮眼。

特別是去年日商投資台中件數就有24件，投資總金額約達1億8,799萬元。尤其今年國際經濟受新冠肺炎影響甚鉅，三井仍持續加碼投資，顯見日商確實對於台中投資環境信心十足，原因也在於三井OUTLET PARK台中港開幕近兩年來，業績超乎預期，也是三井集團看好台中消費市場及經濟發展潛能，加速投資腳步的原因。

張峯源局長說，三井去年3月與台糖公司簽訂土地合約後，市府隨即為東區LaLaport投資案成立跨局處專案小組，在為期1年多的作業下，協力通過都市設計審議、交通影響評估、防火避難綜合檢討等多項行政程序，讓三井能順利取得建照，完成動工前所有準備，三井肯定市府團隊的行政效率，未來開工後到完工前，專案小組仍將持續關注、適時提供協助。

另外台灣艾納康要在烏日高鐵站附近設立營運總部，投資6億元，正向市府申請設置營運總部獎勵金；永冠能源集團投資案也進入申請建照和環評，落實投資台中計畫。

張峯源局長強調後疫情時代，拚經濟是各地方政府現階段最重要的目標，台中市產業基礎雄厚，疫情雖影響各行各業，但在市府防疫工作超前部署下，依然保有經濟動能；除了三井，還有華邦電子、各中小企業投資案將陸續洽談，相信可成為後疫情時代台中經濟復甦領頭羊。

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