糖廠內的寶石 星泉湖成打卡熱點

臺中新聞七月號 衛福部長陳時中日前到台中幫忙拚經濟和觀光，在中市東區帝國糖廠颳起旋風；位於帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，原為早年建案終止留下的大片荒廢窪地，形成天然湖泊，近年來抽取地下水導致乾涸見底、異味橫生，台中市長盧秀燕上任後率建設團隊引活水入湖、生態綠美化，並抽水回補工程，搶救成功，湖面倒映天色與周邊景色，自成一幅湖景畫作，成為熱門打卡的秘境景點。

「帝國糖廠台中營業所」去年12月正式開幕，搭配星泉湖美景成為打卡新亮點，湖濱公園內戲水野鴨、覓食白鷺鷥，湖內魚類生態豐富，吸引許多專業攝影師、IG網紅、拍婚紗新人取景，夜間更有不少民眾帶毛小孩散步、情侶約會，成為文青必訪景點。 星泉湖的湖濱公園內，有野鴨戲水，生意盎然。

「這是會呼吸的湖泊！」中市建設局表示，星泉湖是天然湖泊，早年大型建案開發終止後，留下大片荒廢窪地，地下水位上升，湧出水源而形成。106年帝國糖廠區段徵收工程完工後，星泉湖水位下降並露出大片泥地，長滿植物，盧市長對此積極推動改善方案。

建設局多次與地政局、水利局、文化局、都發局等單位商討，決定將周邊施工中建案祛水所產生的地下水，接管至雨水下水道，進而回補至星泉湖以保留地下水，目前採用措施已見成效，湖水位維持在一定高度，水位起伏像座「會呼吸的湖泊」。

建設局表示，為讓景點更具特色，市府於湖中加碼種植「愛心水草」，心型造型掀起搶拍風潮，湖面搭配落日與湖濱生態，加上周邊圍繞台中產業故事館、建國市場、秀泰影城、興建中的台中車站鐵道文化園區及規劃中的三井LaLaport購物商場等景點，打造生態夢幻景點，可望帶動東區人潮。

地政局指出，台中糖廠區段徵收區原為台灣糖業公司台中糖廠，民國86年台糖公司委託威京集團於本區進行中華城購物中心開發，停工後開挖地面坑洞成了大水池，大規模廠區長期荒廢閒置，影響東區發展，市府透過都市計畫專案通盤檢討，重新調整土地使用，以區段徵收方式進行整體開發。

園區內規劃6.09公頃的生態公園，保留4公頃湖泊，力求生態、景觀及使用三者間取得動態平衡，並在「保水第一、儲水第二、滯洪第三」的規劃原則下，塑造城市開發與環境共生。 星泉湖的湖濱公園內有戲水野鴨、覓食白鷺鷥，生態豐富。

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