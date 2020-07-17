台中購物2.0振興超十惠 眾多優惠獎不完

臺中新聞七月號 備受好評的台中購物節正熱烈好評的進行中，天天抽已帶動民眾消費熱潮！台中市政府為了延續8月底後購物節活動結束後的消費動能，配合中央三倍券，整合各機關推出「振興超十惠」優惠方案。

整合台中市政府經濟發展局「台中購物節 大獎天天抽」、「趣遊台中 振興加倍」、「星級旅遊 物超所值」、「夜市超值餐好食在」、觀光旅遊局「遊台中只要1888 購物抽獎一路發發發」、文化局「文化館舍 優惠待客」、勞工局「青創好物 齊拚振興」、運動局「運動優質 健康加值」、農業局「農遊好好玩」、交通局「搭公車購物五夠讚」、原住民族委員會「台中原味好購GO」、客家事務委員會「有購好客」等12項振興好康方案，優惠面向涵蓋產業故事旅遊、觀光工廠、夜市、商圈、藝文場館⋯，不論是個人消費旅遊或全家大小一同參與，都非常的適合，透過振興三倍券的消費，有一種買愈多就賺愈多的期待。 第二屆台中購物節特色

本次政府所發放的振興券人人可領，民眾蠢蠢欲動等著上街消費，商家也摩拳擦掌期待迎來這波報復性消費，在振興旅遊的同時，只要是8月31日前在台中消費，通通能登錄發票參加台中購物節參加抽獎，豪宅、百萬現金及汽車等著您，一筆消費多重享受，市府要用最實際的行動，邀請民眾要購物，選台中！讓台中成為最『好吃！好玩！好買！好划算！好生活！』的富市台中。

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