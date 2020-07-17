台中購物節誘人大獎 有房、有車、有現金

臺中新聞七月號 「第2屆台中購物節」為鼓勵民眾多多參與、消費，推出各項誘人大獎；首獎可得1間總價近千萬「蛋黃區精品小豪宅」，另還有壓軸現金100萬元，及市價近70萬的TIIDA汽車、與光陽電動機車、現金10萬等多樣好禮，總價值超過2,000萬元。 第二屆台中購物節特色

台中市長盧秀燕說，今年獎項比去年更大、更豐富，「有房、有車、有現金！」歡迎踴躍到台中消費。

去年舉辦第1屆台中購物節，首獎的豪宅就引起轟動；今年由麗寶集團提供「微笑世紀2雲品特區」，該精品豪宅位於蛋黃區、文教區，地段位置相當優質吸引人。

麗寶集團副董事長陳志鴻表示，「微笑世紀2雲品特區」是22坪的1+1房，附贈1個車位，還有全齡公設例如游泳池、兒童遊戲室、廚藝教室等30項公設，適合各年齡層使用；建案座落在北區雙十路、育樂街口的蛋黃區，食衣住行、就學娛樂、休閒採買樣樣皆有，絕不容錯過。 「微笑世紀2雲品特區」

經發局指出，今年最大不同是從活動開跑首日起，天天抽獎光陽電動機車、週週抽現金10萬；雙週抽裕隆TIIDA汽車；另也加碼「+0獎」5部70吋電視，及重量級獎項「現金100萬元」。 第二屆台中購物節活動獎項 台中市長盧秀燕抽出第一週現金10萬元獎項。

台中市政府感謝精品豪宅合作企業麗寶集團，及興富發建設、源潤豐企業、台中商銀、東森購物網、PChome、精密園區廠協會、豐洲工業園區廠協會等集團熱心參與這項活動。

更多新聞請見《臺中新聞》七月號