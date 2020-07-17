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台中購物節開跑豪宅當首獎

聯合新聞網 / 臺中新聞
第2屆台中購物節新增「天天抽」，活動開跑首日「天天抽」光陽電動機車；「週週抽」現金1 0萬；「雙週抽」裕隆TIIDA汽車；還有其他精美的禮品。
第2屆台中購物節新增「天天抽」，活動開跑首日「天天抽」光陽電動機車；「週週抽」現金1 0萬；「雙週抽」裕隆TIIDA汽車；還有其他精美的禮品。

臺中新聞七月號
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「第2屆台中購物節」7月1日重磅登場，今年為期2個月，直至8月31日，時間比去年長、規模也更大。市長盧秀燕說，首屆台中購物節首獎是一棟千萬豪宅，屋主正在裝潢中，今年最大獎是總價近千萬的「蛋黃區精品宅」，獎品總價值超過2,000萬元。

今年購物節延續去年規則，一般店家消費累計500元可獲得一組抽獎號碼，今年至配合活動「優惠合作店家」消費累計金額3倍計，等於只要消費167元，就可獲得1次抽獎機會，500元就可取得3次抽獎機會。

「第2 屆台中購物節」7月1日重磅登場，500元就可獲得1次抽獎機會。
「第2 屆台中購物節」7月1日重磅登場，500元就可獲得1次抽獎機會。

7月1日至8月31日，民眾到台中市（包含稅籍登記在台中）店家消費並取得統一發票、或參與本活動免用統一發票店家取得收據，可藉由手機APP登錄取得抽獎資格；登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎號碼，該號碼若未中獎，活動期間都可再次參加抽獎。

「第2屆台中購物節」主視覺、副標語開放民眾票選，最後以「打開禮物盒的驚喜」為設計概念的台中名產禮物盒主視覺勝出，副標語是「台中五好購物節」，「五好」是指：好吃、好玩、好買、好划算、好生活，用台語發音就是「五好」！

台中市政府經濟發展局長張峯源說，去年招募2萬家商店參與、超過20萬人下載APP登錄抽獎、銷售金額超過25億元，今年目標「把餅做大」，擴大店家參與數至3萬家，另還邀到國內「東森購物」和「PChome」兩大電商平台加入設置「台中專區」，消費者動動手指就宅配到府，今年設定登錄發票消費目標35億元。

第2屆台中購物節新增「天天抽」，活動開跑首日「天天抽」光陽電動機車。
第2屆台中購物節新增「天天抽」，活動開跑首日「天天抽」光陽電動機車。

盧秀燕市長表示，今年購物節轉型電子化、線上化，改採「線上線下同步」招募商家。

臺中購物節APP下載
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