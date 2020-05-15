台中防疫期召開區權會 4招指引

台中市府因應新冠肺炎疫情，創六都之先提供「安心社區防疫協助」，捐贈2萬枚口罩套給保全與物管等第一線服務者，100個消毒噴霧桶供社區借用，對於社區在防疫期間有召開區權人會議需求，也首創全台訂出4招會議指引機制，創建「台中樂居管家」line群組，組成區權會諮詢團隊協助社區防疫。

台中市長盧秀燕在防疫期間也由台中市政府警察局長楊源明、都發局副局長紀英村、北區區長柯宏黛等人陪同下，前往北區慶橋長堤社區視察防疫措施，參與防疫期間區權會流程。

因應疫情發展，防疫要謹慎落實，但社區工作不能中斷；市府因應社區召開區分所有權人會議，首創4招會議指引，包括區權會工作與財務報告透過書審進行；社區「分棟分區」投票決議與選任委員；計票過程戴口罩、手套，會議結束全面消毒；超過管委會任期，區權人可互推1人為召集人，攜手與台中市社區管委會做好防疫整備，讓「社區組織與事務不聚會也能運作」。

都發局說明，市府製作「新冠肺炎防疫懶人包」、「防疫期間社區區權會召開指引」，放置在都發局住宅處網頁，供社區民眾參考。都發局也組成區權會輔導團隊，經由社區申請後派員到訪，協助社區執行開會的應變流程，並創建「台中樂居管家」line群組，加速資訊滲透社區速度。 臺中新聞五月號

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