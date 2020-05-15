快訊

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 消防隊搶救中

何時鬆綁雙鐵戴口罩、飲食禁令？林佳龍：可能提早端午節前

中捷車廂亮相 馬卡龍色彩吸睛

聯合新聞網 / 臺中新聞
台中捷運綠線2020年底通車，車廂內裝打 造「馬卡龍配色」，粉綠色是一般座椅、 粉紅色博愛座。
台中捷運綠線2020年底通車，車廂內裝打 造「馬卡龍配色」，粉綠色是一般座椅、 粉紅色博愛座。

台中捷運綠線2020年底通車，盧秀燕市長（左二）視察文心森林公園站，車站設計「輕巧、簡明、通透」，車廂內裝打造「馬卡龍配色」，粉綠色是一般座椅、粉紅色博愛座。
台中捷運綠線2020年底通車，盧秀燕市長（左二）視察文心森林公園站，車站設計「輕巧、簡明、通透」，車廂內裝打造「馬卡龍配色」，粉綠色是一般座椅、粉紅色博愛座。
台中捷運綠線2020年底通車，市長盧秀燕4月初視察進度，並「開箱」捷運站體內部、車廂設備，讓市民先睹為快；捷運綠線的沿線站體「輕巧、簡明、通透」，內裝更讓人驚艷，粉綠色是一般座椅、粉紅色是博愛座，「馬卡龍配色」風格象徵台中的活力與溫暖。

台中捷運綠線年底完工通車，目前進行最後整備、測試及訓練等工作，首先「開箱」的文心森林公園站，「搭車像在樹海上行走」，綠意盎然馳騁。

盧市長也透露捷運綠線站名編號的小巧思；捷運綠線是台中市第一條捷運，車站編號從103a北屯總站至119台中高鐵站，空下編號101及102，將預留給綠線往北延伸到大坑的經補庫站，並將往南延伸到彰化編號120、121等；未來位於台灣大道上的捷運藍線，編號將以2開頭，捷運橘線以3開頭編碼，讓民眾容易識別。

綠線的車廂特色「加高、加寬」，相較北、高捷運，車廂設計更寬敞舒適，最溫暖的設計是「粉紅、粉綠」馬卡龍座椅，民眾搭乘時視覺感更溫暖、溫馨，還有網美的夢幻浪漫風。

交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線有18個車站，每站設計都結合在地特色，例如文心森林公園站的建築造型是「圓點」主題，呼應周邊圓滿戶外劇場。

而民眾最關心的票價，訂出收費標準是「前5公里內20元，5公里後每2公里增加5元，單程最多50元」，將送請台中市議會審議，後續將針對不同客群推出旅遊票、定期票、常客回饋計畫等，符合乘客需求。

臺中新聞五月號
臺中新聞五月號

更多新聞請見《臺中新聞

相關新聞

職棒首場球迷進場 台中開打

中華職棒8日首度開放千名觀眾入場，台中地主隊「中信兄弟」於台中洲際棒球場對戰「樂天桃猿」，成為全世界矚目焦點！市長盧秀燕賽前特別到球場視察防疫作為，包括實名制、人潮分流、禁飲食等嚴密措施；她表示，市府

我挺台中 逾80家企業捐物資謝醫護

台灣在4月中旬曾交出「零確診」好成績，第一線醫護人員功不可沒！台中市超過80家企業團體、店家，捐贈超過4萬5000個物資，由台中市政府媒合，轉贈醫療院所為醫護加油打氣；台中市長盧秀燕說，很多人捐出小小

鐵路高架化 台中5地下道開始動工填平

台中鐵路高架化後，陸續填平地下道，之前17處皆由交通部鐵道局施工，都採全部封閉式施工，目前全市有太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道要填平，2019年底太原路地下道填平先開工，今年4月

填平再利用 綠空廊道逐漸成形

台中鐵路高架化之後，陸續填平地下道，目前全市有太原路、圓環北路、建成路、國光路以及五權路等5處地下道要填平，2019年底太原路地下道填平將先開工，今年4月台中市政府建設局再啟動豐原圓環北路地下道填平工

大智慧學苑拆除 台中大智路8月底貫通

台中市大智路貫通，8月底即將完工！台中市長盧秀燕上任未滿1年，即成功取得「大智慧學苑」大樓全數所有權人同意，讓延宕多年的大智路打通工程正式啟動，她代表台中281萬位市民向大樓所有權人致敬，感謝他們成就

東海國小新建二期校舍 5月完工

台中市東海國小緊鄰大肚山，因學區人口急遽增加，從創校時7班至今已擴增到23班，教育局興建二期校舍，增建13間教室、活動中心與操場，預計今年5月完工；教育局表示，工程運用開放綠帶與繽紛色調，營造生態性與

難保「社交距離」 防疫嚴管特種行業

中央疫情指揮中心4月9日宣布全台酒店、舞廳禁止營業，但台中市政府，不僅配合中央防疫政策，並「加嚴」要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等其餘8大特種行

溪尾大橋延伸段工程 中彰更緊密

「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」串聯溪尾大橋，讓台中市烏日區到彰化縣芬園鄉的時間，從原本1小時，大幅縮短為7分鐘；台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美連袂前往視察工程，表示施工進度達6

抗疫 中市局處洗手舞夯

防疫期間應加強洗手的抗疫觀念，台中市政府各局處掀起「洗手舞」大串連，有局處長親自上陣挑戰，客委會主委江俊龍錄製客語旁白；交通局長葉昭甫以法文教唱洗手口訣；文化局則請來台中市港區藝術中心的吉祥物「小鷺」

中捷車廂亮相 馬卡龍色彩吸睛

台中捷運綠線2020年底通車，市長盧秀燕4月初視察進度，並「開箱」捷運站體內部、車廂設備，讓市民先睹為快；捷運綠線的沿線站體「輕巧、簡明、通透」，內裝更讓人驚艷，粉綠色是一般座椅、粉紅色是博愛座，「馬

台中防疫期召開區權會 4招指引

台中市府因應新冠肺炎疫情，創六都之先提供「安心社區防疫協助」，捐贈2萬枚口罩套給保全與物管等第一線服務者，100個消毒噴霧桶供社區借用，對於社區在防疫期間有召開區權人會議需求，也首創全台訂出4招會議指

台中綠肺 水湳中央公園完工

台中市水湳經貿園區占地247公頃，園內重大建設陸續完工；其中美麗的中央公園，號稱「台中綠肺」，是全市首座大型生態公園，已吸引不少民眾前往遊憩與運動，成為台中新亮點。 水湳經貿園區原是台中水湳機場，市

熱門新聞

大智慧學苑拆除 台中大智路8月底貫通

鐵路高架化 台中5地下道開始動工填平

中捷車廂亮相 馬卡龍色彩吸睛

台中防疫期召開區權會 4招指引

溪尾大橋延伸段工程 中彰更緊密

我挺台中 逾80家企業捐物資謝醫護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。