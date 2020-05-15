中捷車廂亮相 馬卡龍色彩吸睛

台中捷運綠線2020年底通車，盧秀燕市長（左二）視察文心森林公園站，車站設計「輕巧、簡明、通透」，車廂內裝打造「馬卡龍配色」，粉綠色是一般座椅、粉紅色博愛座。 台中捷運綠線2020年底通車，市長盧秀燕4月初視察進度，並「開箱」捷運站體內部、車廂設備，讓市民先睹為快；捷運綠線的沿線站體「輕巧、簡明、通透」，內裝更讓人驚艷，粉綠色是一般座椅、粉紅色是博愛座，「馬卡龍配色」風格象徵台中的活力與溫暖。

台中捷運綠線年底完工通車，目前進行最後整備、測試及訓練等工作，首先「開箱」的文心森林公園站，「搭車像在樹海上行走」，綠意盎然馳騁。

盧市長也透露捷運綠線站名編號的小巧思；捷運綠線是台中市第一條捷運，車站編號從103a北屯總站至119台中高鐵站，空下編號101及102，將預留給綠線往北延伸到大坑的經補庫站，並將往南延伸到彰化編號120、121等；未來位於台灣大道上的捷運藍線，編號將以2開頭，捷運橘線以3開頭編碼，讓民眾容易識別。

綠線的車廂特色「加高、加寬」，相較北、高捷運，車廂設計更寬敞舒適，最溫暖的設計是「粉紅、粉綠」馬卡龍座椅，民眾搭乘時視覺感更溫暖、溫馨，還有網美的夢幻浪漫風。

交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線有18個車站，每站設計都結合在地特色，例如文心森林公園站的建築造型是「圓點」主題，呼應周邊圓滿戶外劇場。

而民眾最關心的票價，訂出收費標準是「前5公里內20元，5公里後每2公里增加5元，單程最多50元」，將送請台中市議會審議，後續將針對不同客群推出旅遊票、定期票、常客回饋計畫等，符合乘客需求。 臺中新聞五月號

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