抗疫 中市局處洗手舞夯

防疫期間應加強洗手的抗疫觀念，台中市政府各局處掀起「洗手舞」大串連，有局處長親自上陣挑戰，客委會主委江俊龍錄製客語旁白；交通局長葉昭甫以法文教唱洗手口訣；文化局則請來台中市港區藝術中心的吉祥物「小鷺」大跳洗手舞，可愛逗趣。

文化局邀請港藝中心的吉祥物「小鷺」挑戰洗手舞，片中只見沒有手指的小鷺示範洗手相當吃力，只好請觀眾透過圖片，了解正確的洗手方式，小鷺邊跳邊說「別懷疑，這是我的大拇指」，可愛的旁白相當逗趣，透過影片要大家乖乖洗手。

交通局也拍攝洗手MV，同仁們到外取景，拍攝洗手步驟「內、外、夾、弓、大、立、腕」，邀請大家一起「洗起來」。 台中市政府交通局拍攝洗手MV，同仁們到外景取景，拍攝完整的洗手步驟「內、外、夾、弓、大、立、腕」，邀請大家一起洗起來。

都發局接力挑戰，由局長黃文彬親自上陣，率領局內同仁大跳洗手舞，以「我們要洗洗洗洗手」開頭，旋律超洗腦，眾人邊跳洗手舞，也帶領民眾欣賞綠空鐵道美景；綠空鐵道雖然尚未正式開放，但讓民眾透過影片搶先看。

客委會同仁在東勢客家文化園區前跳洗手操，並由主委江俊龍錄製客語旁白，呼籲防疫期間不僅常洗手，也要規律運動。另財政局長羅仙法也戴口罩，親自跳洗手舞，示範正確洗手動作。

疫情嚴峻，衛生局在臉書粉專「健康就是讚」推出「我的保健室：曾醫師聊聊日」，每周三中午直播，由衛生局長曾梓展擔任主講人；有次直播邀請交通局長葉昭甫擔任嘉賓，片中葉昭甫以法文教唱洗手口訣，表演「內外夾弓大立腕」洗手舞，逗得現場工作人員哈哈大笑。 臺中新聞五月號

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