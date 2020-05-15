溪尾大橋延伸段工程 中彰更緊密

「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」串聯溪尾大橋，讓台中市烏日區到彰化縣芬園鄉的時間，從原本1小時，大幅縮短為7分鐘；台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美連袂前往視察工程，表示施工進度達6成以上，預計明年1月完工，欣見未來中彰共同生活圈成形。

盧秀燕市長說， 台中緊鄰彰化，生活與經濟密切，為讓交通往來方便，上任後便與彰化縣長王惠美連繫，推動跨縣市合作。

溪尾大橋延伸段2018年12月開工，兩人都緊盯工程，目前已超前4%，預計明年1月完工。

此外，台中與彰化共同籌編溪尾大橋延伸段計畫經費，由彰化縣政府負責取得該地區用地，台中市府主辦，除如期完成，也需兼顧工程品質；盧市長感謝雙方團隊攜手同心，一起為縣市民眾服務，努力完成溪尾大橋延伸段的最後一哩路。

王惠美縣長感謝盧市長帶領市府團隊， 讓工程如期、如質施行； 她說中彰是重要共同生活圈，打通後將連結國3、台14省道等要道，串聯中彰投交通網絡，為中部打造更好生活品質。

台中市政府建設局長陳大田說，溪尾大橋及延伸段兩期工程是地方期盼已久的指標性工程，第一期溪尾大橋橫跨烏溪，2016年11月已先行通車；第二期溪尾大橋延伸段工程總長約1公里，經費約5億2968萬元，其中工程費台中出資61%、彰化縣39%。

他說，第二期延伸段完工後將串聯國1、國3號、台1乙線、台74線等道路，建構中彰投30分鐘生活圈；先行施作的慶光路至貓羅溪右岸堤防道路1月10日已開放通行，民眾行駛過溪尾大橋後，可直行至貓羅溪右岸堤防道路，通往彰化芬園。 臺中新聞五月號

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