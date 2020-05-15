難保「社交距離」 防疫嚴管特種行業

中央疫情指揮中心4月9日宣布全台酒店、舞廳禁止營業，但台中市政府，不僅配合中央防疫政策，並「加嚴」要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等其餘8大特種行業，得要實施「消費實名制」等防疫作為，台中市經濟發展局長張峯源帶領聯合稽查小組，連續排班稽查。

盧市長說：「這是全台最嚴！」市府也說明，祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，促使中市多家大型娛樂業者自主停業，全面展開消毒防疫工作，市府持續稽查臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走。

台中市疫情應變指揮中心執行長、衛生局長曾梓展說明，根據統計，5%至15%新冠肺炎陽性患者沒有症狀，台中市除了配合中央禁令，還另「加嚴」推出其他8大特種行業採消費實名制，目的是防護無症狀陽性患者，必須超前部署，提醒民眾應自主健康管理，出門戴口罩、勤洗手、量體溫，做好防疫工作。

經發局長張峯源說，中央在4月9日宣布全台酒店、舞廳禁止營業，隔天再度解釋凡有男女陪侍的視聽歌唱業等營業場所都列入。他說，台中市10大特種行業共446家，市府稽查行動不會停歇，除了稽查酒店、舞廳、男女陪侍營業場所是否有停業也在查緝範圍，其餘特種行業也必須採消費登記的實名制。

張峯源說，其餘特種行業，市府也排班稽查場所人員是否落實戴口罩、量體溫、保持室內社交距離至少1.5公尺，以及消費實名制等，違者將依傳染病防治法裁罰3000元至1萬5000元。 臺中新聞五月號

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