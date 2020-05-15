東海國小新建二期校舍 5月完工

台中市東海國小緊鄰大肚山，因學區人口急遽增加，從創校時7班至今已擴增到23班，教育局興建二期校舍，增建13間教室、活動中心與操場，預計今年5月完工；教育局表示，工程運用開放綠帶與繽紛色調，營造生態性與視覺美感，去年已獲勞動部「金安獎」及市府「金安心」工程認證，今年將爭取行政院「公共工程金質獎」榮譽。

市長盧秀燕在教育局長楊振昇陪同下，視察東海國小二期校舍工程，她表示為提供足夠的專科教室與活動空間，市府新建二期校舍，強調安全穩固，更在保留一期校舍元素下發揮創新，為師生提供優美、完善的教學環境。

教育局長楊振昇指出，東海國小二期校舍呼應一期校舍建築語彙，以學生為本，串聯開放綠帶，創造豐富的空間變化；校園美感空間由校門口出發，沿藝術大道至藝術山丘延伸至二期校舍，營造出美感空間軸線，在狹長的校地空間打造出視覺與知覺的均衡美感。 台中市東海國小新建二期校舍，增建13間教室、活動中心與操場，預計今年5月完工。

東海國小校長林佳灵說，全校師生相當期待二期校舍完工；工程期間學校也搭設工程觀景平台與學生工地導覽，讓學生參與工地施工過程，轉化為教學課程，形成「工程」與「課程」的跨界合作。

教務主任蔡幸芬表示，二期校舍色彩繽紛，搭配壁畫彰顯活力；此外，更結合地瓜園、小果薔薇等在地農作物，小朋友們都迫不及待到二期校舍上課。

東海國小二期校舍新建工程經費總計1億2342萬6000元，規劃地上3層、地下1層建築，包含13間教室、1間活動中心與操場工程。 臺中新聞五月號

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