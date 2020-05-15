大智慧學苑拆除 台中大智路8月底貫通

台中市大智路貫通，8月底即將完工！台中市長盧秀燕上任未滿1年，即成功取得「大智慧學苑」大樓全數所有權人同意，讓延宕多年的大智路打通工程正式啟動，她代表台中281萬位市民向大樓所有權人致敬，感謝他們成就台中都市發展。

「大智慧學苑」大樓4月正式啟動樓層結構拆除，動用吊車將2台挖土機吊掛至12層樓頂，採用大鋼牙咬碎，搭配油壓剪，逐層由上往下拆除；目前新冠肺炎防疫期，盧秀燕強調：「防疫重要、安全第一、重大建設不能停！」

4月14日正式拆除的第一天，台中市府建設局長陳大田在做好各項安全措施下，特別爬上12樓頂樓，實地關心工程進度。

建設局表示，「大智慧學苑」拆除須維持周邊道路交通順暢，保障鄰近大樓結構安全，也要維護夜間安寧，因此不採大規模爆破，改採較細膩的逐層拆除方式，1周拆除一樓層，6月就可完工，並隨即展開大智路延伸新闢道路工程，預計8月底大智路就可打通。

大智路打通後，車站將不分前後站，帶動東、南、中、西區發展；市議員邱素貞、李麗華也肯定盧市長的執政效率，與大樓所有權人妥善溝通，讓他們配合市府拆除工程，進而造福台中市民。 台中「大智慧學苑」拆除，盧秀燕市長特別感謝辛苦的拆除人員。

東區新庄里長洪宗毅表示，大智路打通是里民期盼已久的工程，未來開通後，將帶動周邊舊城區發展，創造周遭店家無限商機。 臺中新聞五月號

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