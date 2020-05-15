填平再利用 綠空廊道逐漸成形

鐵路高架化後，台中市府填平地下道串成綠空廊道，無縫接軌，成為沿線民眾新憩點。 台中鐵路高架化之後，陸續填平地下道，目前全市有太原路、圓環北路、建成路、國光路以及五權路等5處地下道要填平，2019年底太原路地下道填平將先開工，今年4月台中市政府建設局再啟動豐原圓環北路地下道填平工程，預計12月完工。

市長盧秀燕主持豐原圓環北路地下道填平工程啟動時表示，5處地下道總工程經費3.1億元，營建署補助1.7億元，圓環北路預計施工8個月，建設局降低交通衝擊，「施工期間交通不中斷」，一邊填平、一邊維持雙向通車，並且讓寬頻鋪設一次到位，免得未來再次開挖道路。

台中市政府建設局長陳大田表示，豐原圓環北路是串連豐原區的主幹道之一，地下道填平完工後，能銜接東北街與東仁街兩處路口，改善東仁街無法直接銜接至豐原車站的瓶頸，並串聯綠空軸線、潭心計畫、綠空廊道，工程規劃一併鋪設寬頻管道，避免未來再開挖。

太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道填平後，周邊「綠空軸線」、「潭心計畫」、「綠空廊道」相關工程會銜接進行，提升道路容量、強化地區串聯。 臺中新聞五月號

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