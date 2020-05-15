鐵路高架化 台中5地下道開始動工填平

台中鐵路高架化後，陸續填平地下道，之前17處皆由交通部鐵道局施工，都採全部封閉式施工，目前全市有太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道要填平，2019年底太原路地下道填平先開工，今年4月台中市政府建設局再啟動豐原圓環北路地下道填平工程，預計12月完工。

台中市長盧秀燕主持豐原圓環北路地下道填平工程啟動時表示，5處地下道總工程經費3.1億元，營建署補助1.7億元，圓環北路預計施工8個月，建設局降低交通衝擊，「施工期間交通不中斷」，一邊填平、一邊維持雙向通車，並讓寬頻鋪設一次到位，免得未來再次開挖道路。

建設局長陳大田表示，豐原圓環北路是串連豐原區的主幹道之一，過去因火車行經，讓東北街高架無法順行通往圓環北路，又因圓環北路地下道東仁街僅能往前順行，無法串聯至豐原火車站，交通受阻。

豐原圓環北路地下道填平完工後，能讓東北街、東仁街兩處路口銜接，改善東仁街無法直接銜接至豐原車站的瓶頸，並串聯綠空軸線、潭心計畫、綠空廊道，工程規劃一併鋪設寬頻管道，避免未來再開挖。

太原、豐原相繼動工，還有五權、建成、國光3處地下道待填平開工。陳大田表示，建成地下道預計5月底前動工填平；國光、五權2處距離很近，不能同時施工，否則交通將受衝擊，將分開施做，五權地下道先填平，最慢7月底先動工，國光地下道等五權施工告一段落才會啟動。

這5處地下道填平後，周邊「綠空軸線」、「潭心計畫」、「綠空廊道」相關工程會銜接進行，也會配合區域排水計畫，提升都市防災效益，也能充分利用側車道，提升道路容量、強化地區串聯。 臺中新聞五月號

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