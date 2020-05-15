我挺台中 逾80家企業捐物資謝醫護

台灣在4月中旬曾交出「零確診」好成績，第一線醫護人員功不可沒！台中市超過80家企業團體、店家，捐贈超過4萬5000個物資，由台中市政府媒合，轉贈醫療院所為醫護加油打氣；台中市長盧秀燕說，很多人捐出小小物品，但「有愛最重要」，盧市長戴上「我挺台中」口罩，向防疫英雄深深鞠躬致敬。

台中市政府經濟發展局4月15日在台灣大道市政大樓舉辦「我的台中我來挺」，捐贈物資感謝醫護活動。

「愛要說出來，愛要表現出來！」盧市長說，在國人、各界努力下，防疫一度出現零確診，相較部分國家，台灣疫情相對緩和，這都要感謝醫、藥、檢、護等防疫英雄在第一線把關，日以繼夜，各界捐贈物資給醫護的愛心，期盼早日摘下口罩，自由行動。

有來自四面八方的市民、店家詢問市府，要怎樣把物資送到第一線醫護人員的手上，表達敬意？市府決定由經發局媒合，近日一箱一箱的物資堆疊，一車一車的送到醫療院所。

經發局表示，企業挺醫護的心意強烈，包括有World Gym世界俱樂部捐1萬瓶能量飲料，伊莎貝爾捐1萬8000份麻糬，糕餅公會捐超過5000個糕餅等，台中飛雁創業協會及商圈知名店家也捐贈精力湯、牛軋糖、咖啡包、排骨酥、米餅、煎餅、小籠湯包、茶包、太陽餅、藥用酒精等物資。 台中市長盧秀燕介紹表示有80多個在地企業、民間團體與店家，捐贈50多項、4.5萬件物資挺醫護、挺台中。

另有元明商店、鯊魚挑嘴、華剛茶業、永力食品、小林煎餅、大呷麵本家、歐克佬、巴部屋工坊、黑沃咖啡、裕珍馨、阿聰師、豐原排骨酥、味榮食品、新月梧桐、丰丹嚴選、久久津、甜園、臻工夫藝術工坊、菲采國際、貝登咖啡工坊、悅田食品等企業響應。

盧市長特別戴上寫有「我挺台中」的口罩套參與活動，她說，即使是小小物品，也代表各店家的心意；與會者所戴的口罩套，都是志工集結愛心製作，表達對台中的認同與愛，也表達對醫護的感謝。

台中市醫師公會理事長陳文侯表示，醫護人員在第一線挺身而出，感謝市府與企業各界的肯定與支持。大台中醫師公會理事長魏重耀說，新冠肺炎疫情來得又快又廣，前所未見，這幾個月來各界超前部署、積極面對，上半場的戰役表現得可圈可點，很感謝市府匯聚各界愛心，讓第一線防疫人員無後顧之憂，讓大家看見台灣人的善良。

盧秀燕市長率經發局長張峯源、衛生局長曾梓展、新聞局長黃國瑋、社會局長彭懷真、秘書處長顏迺倫、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、運動局長李昱叡、工策會總幹事高禩翔市府團隊，深深鞠躬向醫護人員致敬，也感謝各大企業的捐贈。 臺中新聞五月號

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