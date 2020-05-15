職棒首場球迷進場 台中開打

中華職棒8日首度開放千名觀眾入場，台中地主隊「中信兄弟」於台中洲際棒球場對戰「樂天桃猿」，成為全世界矚目焦點！市長盧秀燕賽前特別到球場視察防疫作為，包括實名制、人潮分流、禁飲食等嚴密措施；她表示，市府與相關單位場勘開會無數次，只要成功舉辦，將創下世界指標，成功經驗讓各國借鏡。

盧市長指出，8日是市府第三次正式會勘，先前中央流行疫情指揮中心、中華職棒、市府跨局處舉辦多次討論及演練，感謝他們配合，讓比賽更安全順暢，球員們能夠在安全環境下打球，球迷能夠安心看球，這場賽事成功舉辦，將不僅創下台灣指標、更是世界指標。

「一切以防疫為重！」盧市長表示，視察重點為球場出入口、進場動線、座位間隔距離等防疫規劃，市府採取最嚴格標準審查。此外，中職也依照中央流行疫情指揮中心最新指引，基於飲食衛生考量，球場內禁止飲食，但是服藥、補充水分等必要行為不在此限，喝水後應立即戴回口罩。

傳染病醫療網中區指揮官黃高彬指出，這次開放球迷是經過縝密思考所做出的決定，在盧市長帶領下，市府團隊用心策劃多場防疫協調會議，相信一定會圓滿成功，成為全世界體育賽事的指標，做全世界的榜樣。

運動局長李昱叡則說，職棒球季開打將近一個月，聯盟與球團防疫皆有充足經驗，也進行相關演練，有信心做好防疫。

針對此次開放球迷進場，聯盟嚴格執行防疫規範，除基本的體溫測量及手部消毒外，更需實名制登記入場、賽前依間距1公尺以上安全距離完成劃位並對號入座、全程戴口罩、嚴禁隨意走動，將防疫做到最好。

臺中新聞五月號

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