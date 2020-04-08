經發局推公有零售市場6666青年招商計畫

為吸引青年創業者進入傳統市場，台中市政府經濟發展局最近推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，釋出14座公有市場共167個攤位，優先提供66年次以後台中市民承租，並提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施，協助青年以較低廉價格一圓創業夢，也為傳統市場注入年輕活力。

經發局人員指出，公有零售市場6666青年招商計畫自即日起開放空攤位申請，凡設籍台中市且年滿20歲或未成年已結婚的66年次以後青年，具有營業能力且親自經營者，只要至公有市場管理室申請，並提出具特色經營理念，即可優先使用。

申請日期自公告日至今年6月30日，屆期如仍有空攤位，則延續至12月31日。經發局強調，青年創業初期承擔較高風險，期盼藉此計畫打造創業平台，讓更多青年走入市場，同時也透過青年頭家的回饋，讓老中青三代攤商良性互動交流，共同學習成長，讓市場永續發展，也能成為社區生活的中心。

公有市場未使用空攤公告於經發局官方網站，歡迎上網查詢

臺中新聞三月號

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