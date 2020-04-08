帝國糖廠會呼吸的湖 打卡熱點

聯合新聞網 / 臺中新聞
帝國糖廠內的星泉湖一度乾涸成泥地，台中市建設局以新工法，重新打造成美麗湖景。
帝國糖廠內的星泉湖一度乾涸成泥地，台中市建設局以新工法，重新打造成美麗湖景。

台中市政府在東區重新開發的「帝國糖廠」，廠內有座星泉湖，湖面倒映天色，與周邊景色成了美麗湖景畫作，最近成了遊客搶拍、打卡的熱門私房景點。

原本的星泉湖幾近乾枯，台中市府「搶救」成功！台中市政府建設局表示，藉由建案抽水回補與透水樁封底措施，讓原本幾近乾涸的湖泊重生，湖底採透水設計，水位因周邊地下水位呈現消長，水位的起伏讓湖泊像會呼吸，極具特色。

建設局長陳大田表示，星泉湖為天然湖泊，早年大型建案開發終止後留下大片荒廢窪地，地下水位上升，湧出水源形成。

但近來帝國糖廠周邊發展迅速，不斷有大型建案抽取地下水，湖水無法補滿近乎乾枯，106年帝國糖廠區段徵收工程完工，星泉湖水位下降並露出大片泥地，長滿植物。

市府積極尋求改善方案，建設局多次與地政、水利、文化、都市發展局等單位共同商討，將周邊施工中建案祛水所產生的地下水，接管至雨水下水道，回補至星泉湖以保留地下水，採用措施已見成效，湖水位維持在一定高度。

帝國糖廠曾於20年前整建開發失敗，導致荒廢閒置，台中市府重新定位，將湖濱生態園區規劃為湖濱公園，並定名為「星泉湖」，與台中公園的日月湖相輝映。

另歷史建築的「帝國製糖廠台中營業所」，修復後也重新開幕，落成84年的老建物，屬於台中東區重要產業地標，現作為展演空間，還有餐飲服務。

台中市府表示，帝國糖廠位於東區泉源里，6公頃為湖濱公園，3公頃為星泉湖，加上帝國糖廠台中營業所開幕，可參觀展覽，並到湖濱公園內看野鴨戲水、白鷺鷥覓食與湖內魚兒悠游。

臺中新聞三月號
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