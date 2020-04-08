台灣燈會落幕 1182萬人次造訪
2020台灣燈會在台中舉行，副展區文心森林公園去年底先開燈，主展區2月8日在花博后里園區登場，燈會在2月23日圓滿落幕，主副展區總參觀人次達1182萬人次，創下紀錄，號稱史上最成功燈會。
台中市政府觀旅局指出，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，分為兩大展區；主展區在后里花博園區，占地約35公頃，2月8日至23日展出共16天；副展區文心森林公園面積約8.8公頃，去年12月21日開燈，展期長達65天。
今年主燈突破往年燈會主燈設計，不用生肖，以原木板片結合鋼構，由知名藝術家林舜龍操刀，打造一座超過15公尺以上高度的巨大樹木形態主燈，命名為「森生守護-光之樹」，展現光的特色，民眾除了賞燈，也可以走進花燈內。
台中籌備2020台灣燈會堪稱史上最難，因為「籌備期最短」、「展期最長」、「規模最大」，加上「疫情挑戰」，但開幕後憑著口碑好評，人潮超乎預期，每晚在主展區500台的無人機展演更成為燈會一大特色，主副展區總參觀人次達1182萬人次。
交通局長葉昭甫表示，燈會交通疏運以「鐵路+接駁」為主，期間交通局協調台、高鐵加開班次協助疏運，並配合接駁車調度得宜，展區周邊交通管制措施良好，交通接駁順暢，讓民眾賞燈後能順利返家。
燈會2月23日舉行閉幕典禮，台中市長盧秀燕感謝燈會期間默默付出的「幕後英雄」，因為他們的付出與努力，讓燈會更加精彩動人。
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