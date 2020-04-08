等了6年 台中市警局搬新家

因應台中縣市合併，台中市警局的人員擴編，原本位於西屯區文心路的廳舍不敷使用，在前市長胡志強任內著手規劃，找到國防部提供潭子新興營區的1.93公頃土地，新建大樓，經過6年的建設，3月5日落成啟用。

台中市長盧秀燕主持啟用典禮時表示，市警局潭子新址實現平衡區域發展政策，有效改善員警工作與民眾洽公環境。

台中市警局從西屯區搬遷到潭子區豐興路一段的新址，歷時6年，經歷前任市長胡志強、林佳龍，直至現任市長盧秀燕才完工啟用。

盧秀燕表示，因原台中縣、市在民國99年12月合併升格改制為直轄市，幅員更遼闊，隨經濟發展、人口增加及治安、交安狀況需求，警察局人員擴編、裝備增強，舊有辦公廳舍空間不敷使用；為實現平衡區域發展政策，將警察局新建大樓選址在台中地理位置中心，有效改善員警工作及民眾洽公環境。

台中市警察局表示，市警局積極推動科技建警與智慧警政，在新大樓A棟主樓設置有「警政戰情專案辦公室」，可將各種警政治安資訊、影像完整呈現，並召開遠端視訊會議，有效協助治安決策及勤務規劃。

並於新大樓B棟建置220坪「刑事鑑識中心實驗室」，屬於中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室，擁有自動化DNA萃取設備，降低DNA汙染可能性，大幅提升刑案證物DNA鑑定效率，並設置全國首創「刑案現場重建教室」，模擬各類刑案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，可提升偵破能量及鑑定效率。 臺中新聞三月號

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