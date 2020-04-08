愛毛小孩 增設多處寵物公園

台中市政府致力打造寵物友善空間，東區泉源公園是知名寵物公園，常有民眾帶著毛小孩前往運動；目前還研議在太平區公5公園、后里區環保公園等區域規劃寵物專區，提供市民的毛小孩更多休憩活動場域。

飼養毛小孩的民眾愈來愈多，寵物休憩玩耍與人不同，需要不一樣的空間；市府把泉源公園打造成寵物空間，有約450坪的寵物專區，為加強服務遛狗民，還增設景觀式廁所，裝設自來水管線，以自來水取代先前的地下水，加強清潔，讓愛狗人士使用方便又安心。

泉源公園公廁今年1月一度因水源問題暫時封閉，建設局2月10日會同區公所、里長等現場勘查，主要因蓄水塔浮球故障造成水源出現問題，立即派工改善，2月13日已修復完成，開放民眾正常使用。

建設局長陳大田表示，公園周遭100公尺內設有多處開放公共廁所，包括東區泉源里、四里聯合活動中心、建國市場、帝國製糖廠台中營業所內產業故事館等，民眾若

有使用需求也可前往使用。為提升台中市公園公廁服務水準，同時達到景觀優化、節能減碳目標，建設局亦辦理陽光公廁計畫，希望未來能夠逐步改善公園內老舊廁所，提供通風、明亮、舒適及安全的公廁環境。

臺中新聞三月號

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