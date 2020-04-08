中捷綠線 超過90%完工

台中捷運烏日文心北屯線(綠線)，預定今年12月底全線通車營運，成為台中第一條完成的捷運路線；到2月止進度達90.42%，工程順利。

捷運綠線計畫路線東起北屯區松竹路二號橋附近，以高架型式沿松竹路西行，跨越台鐵再左轉至北屯路，從北屯路至文心路四段路口前，右轉文心路，經文心南路由中山醫學大學後方轉到建國路，並跨越環中路高架橋及穿越中彰快速道路後，沿鐵路北側跨越筏子溪進入高鐵台中站區。

總建設經費的工程預算是485.93億元，用地徵收及拆遷補償費用107.44億元，總計593.37億元；目前另規劃彰化延伸線、大坑延伸線，已完成可行性研究，爭取核定中。

捷運綠線全長約16.71公里，高架段約15.94公里，地面段約0.77公里。北屯區旱溪西側設置五級維修功能的北屯機廠，全線共16座高架車站、2座地面站包括G17站(台中高鐵站)及G0站(北屯總站)，另在G4(松竹)、G13(大慶)及G17站(台中高鐵站)可轉乘台鐵或高鐵。

目前機電系統已完成試營運驗證，全線土建工程也於108年11月全數完成，刻正辦理驗收作業，7處土地開發共構基地於108年10月完成結構體施工，刻持續進行水電環控、裝修及景觀復舊作業，在報請交通部初勘、履勘審查通過後，預計109年全線通車。

首列電聯車在日本兵庫工廠組裝完成後，106年2月12日運抵北屯機廠，同年4月20日在北屯機廠「測試軌」開始EMU列車性能測試。

機電系統已於108年完成試營運驗證，目前陸續將設備點交給台中捷運公司進行實務訓練及模擬演練，中捷公司亦於今年2月3日接管全線車站及路軌(除6站、7個出入口的土開區域)，在通過市府初勘及交通部履勘作業後，於確保安全無虞之前提下，將正式通車營運。

臺中新聞三月號

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