雙十公車構想 源自高中生通勤故事

台中市「雙十公車」優惠政策今年上路，市民或外地遊客只要刷卡搭乘，不只維持原先的10公里內免費，超過10公里的車資也由原本最多收取60元，降為10元。

「雙十公車」的構想和設計，源自市長盧秀燕競選期間走訪基層，聽到1名家住海線的高中生通勤故事。台中市政府交通局長葉昭甫說，競選期間有位家住大甲的學生向「媽媽市長」說，10公里免費優惠很好，但許多學生到學校超過10公里，最高上限收費60元，他每天從大甲搭公車到市區學校上課，單趟要花48元，一天來回96元，以20天上學日來算，每月花費近2000元是一筆不小的開銷。

葉昭甫表示，不論8公里免費或10公里免費，市區民眾優惠感較深，但對長距離通勤、通學的民眾及偏鄉地區就診者，就會感覺交通費是一筆負擔，市長盧秀燕競選時就請交通團隊研議有沒有比較好的解決辦法，「雙十公車」優惠政策因此而來。

要讓「雙十公車」順利推動，交通局去年已逐步將免費公車補助機制由過去「里程為主」，調整為「人次為主」。葉昭甫表示，這項作法能鼓勵客運業者依據市場機制、民眾需求，調整運能載客；去年10月起也透過公車動態資訊系統，對公車發車班次全面自動稽核，督促業者提高公車準點性與可靠度。

「雙十公車」上路後，海線地區民眾感受福利「加長」，更落實區域交通公平正義。

葉昭甫說，雙十公車優惠政策繼續保障市區民眾行的便利，對長距離使用者是交通福利政策再強化；補貼制度從「里程」改為「人次」，促使客運業者積極檢討整體人力、車輛分配狀況以及各路線營運績效，依據市場機制與民眾需求營運，在達成運量提升的目標之外，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等四大效益。

有了「雙十公車」，到台中的遊客只要搭乘公車，不論到谷關泡溫泉、新社看花海、造訪霧峰林家花園或梨山，統統享有「雙十」優惠，即10公里內免費、超過10公里最多只收10元，「暢遊台中只要10元，方便又幸福」！

臺中新聞三月號

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