中市成立居家隔離檢疫關護中心

台中市政府防疫超前部署，在2月26日即成立中市居家隔離及檢疫關護中心，整合各局處室，提供居家隔離、居家檢疫的台中市民電話諮詢服務，撥打專線04-22289111分機21696、21697、21698，有專人可針對緊急就醫、線上學習、勞工法令、心理關懷等提供諮詢，如有就醫、慢性處方用藥問題，關護中心也提供通訊診療，必要時協助環境消毒、身心障礙或行動不便獨居者生活協助等。

中市居家隔離及檢疫關護中心成立當天，包括衛生福利部長陳時中、台中市長盧秀燕到場視察，希望透過整合跨局處資源與專人進駐，提供市民最完善的照顧，讓市民安心「宅在家中、守護台中」。

台中市長盧秀燕說，中央流行疫情指揮中心推動「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，台中市政府為了確保市民在居家隔離、居家檢疫期間能獲得支援，超前部署防疫，跨局處派人進駐專責中心，提供生活諮詢專線，由專人協助，陪伴居家檢疫者、居家隔離者平安度過14天。

「台中市防疫井然有序，讓中央非常放心！」衛生福利部長陳時中肯定台中市府的防疫作為，並感謝盧秀燕市長有這樣的警覺性，提早部署，中央地方一同努力守護防線。

台中市政府說明，市府特別提供居家隔離、居家檢疫民眾一份「有我在，您安心！」關護包，內含口罩、體溫計、關護中心服務資訊、市長關懷信、衛教資訊及電子書單等。關護中心位於台灣大道市政大樓文心樓一樓聯合服務中心，服務專線04-22289111分機21696、21697、21698，服務時間周一至周五上午9時至下午5時，平日晚間及假日如有需求，可洽中市府防疫專線0928-912578、0988-128807。 臺中新聞三月號

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