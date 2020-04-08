新冠肺炎疫情衝擊 台中祭出紓困九箭

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，台中市2月率先端出「紓困三箭」，市長盧秀燕3月再加碼共為「紓困九箭」，其中首創「資金紓困協調窗口」；另加碼六箭包含：全面減少房屋、娛樂及牌照稅，提供失業生活補助比中央多1個月，引進民間5大銀行貸款協助，初估台中市至少62萬人受惠。

台中市首先端出「紓困三箭」是針對零售、商圈、夜市、傳統市場5大內需服務業，祭出「市場攤商租金5折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延後半年繳費」、「商圈消費滿百送十」。

紓困第三箭將於4月祭出「全國首發商圈消費券(使用期限4/20～6/30)」，投入600萬元預算推動振興商圈行銷計畫，將有千家商圈店家共同參與提供優惠商品、消費者凡消費滿200元送20元消費券(送完為止，單筆消費最高贈券200元)，並請商圈配合「防疫三盾」指引，打造安心消費環境，期盼為商圈注入一強心針。

盧市長表示，台中新增紓困6箭包括：已核准的青創及中小企業貸款本金及利息可多延長1年；青創貸款利息補貼由24個月延長至36個月；員工訓練補助方案總經費500萬元；非自願性失業勞工或生活困難補助，中央每人每次補助1個月基本工資，台中再加碼1個月；地價、房屋、娛樂、牌照稅減稅；最後是全國首創單一「資金紓困協調窗口」。

地方稅務局指出，台中今年公告地價平均調降20.06％，約94％民眾減輕賦稅；營業人如因疫情致營業面積縮減、樓層停用，原按「營業用」稅率3％課徵房屋稅，可改「非住家非營業用」2％課徵；娛樂業者若因疫情致營收減少，也可申請調降娛樂稅。

總經費500萬元的「員工訓練補助方案」，經發局鼓勵公協會、商圈及公司行號於疫情期間，辦理員工教育訓練或鼓勵員工線上進修、考照。

受疫情影響而有繳納困難，若取得診斷證明、隔離治療、自主健康管理、居家檢疫等通知書的民眾，被行政院列為紓困對象的營利事業，銷售額或核定娛樂稅額相較去年同期衰退3成以上，皆可申請房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅分期或延繳。

盧市長說，台中市沒有自己的市立銀行，要感謝二信、中信銀、台灣企銀、台灣銀行、台中商業銀行等5大銀行協助，希望讓民眾得到最有效協助，台中紓困單一窗口電話：（04）22289111分機31139、31141、31142、31143。 臺中新聞三月號

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