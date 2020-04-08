懸宕13年 打通大智路 台中火車站前景可期

懸宕13年「大智路貫通計畫」，在今年3月初正式拆遷大智慧學苑大樓，市長盧秀燕上任不到1年即協商成功，轉折是去年底採用「協議價購」方式，達成台中火車站前、後貫通的都市發展目標。

大智慧學苑位於東區大智路和復興路口，緊鄰台中火車站，一旦大智路打通，將貫通台中火車站前後站，順暢車流動線，帶動區域整體發展，再創地方榮景。

盧市長肯定大智慧學苑大樓全數所有權人「犧牲小我、完成大我」精神，她說，這8個字說來簡單，做到很難；這棟大樓是全數所有權人犧牲畢生心血、拆除自己家園，讓台中車站前、後站貫通「縫合」，促進地方整體發展，她代表台中281萬市民感謝所有權人願意配合拆除。

「我們應將心比心！」盧市長強調，這段交通建設是典範，值得寫入地方交通史，大樓預計6月完成拆除，8月大智路延伸新闢道路完工後可望通車。

「臉是笑、心是哭，盧秀燕市長願聽我們的聲音！」大智慧學苑大樓主任委員張雅音說，在這塊地土生土長，曾祖父蓋了有生以來第一棟房子，雖不捨大樓拆除，但盧市府與民間協調過程願傾聽所有權人聲音，大家願為地方建設盡一份努力。

建設局長陳大田說，大智路打通方案從民國96年提出，期間歷經不同市長，仍沒有結果，盧市長上任後把握「誠意換來同意」，終取得24位所有權人的同意書，未採強制徵收拆遷，創下公共建設史上與民溝通的成功典範，是「全台最大住商拆遷案」的最佳標竿。

盧市長說，鐵路高架化就是要讓地方「縫合」沒有前站、後站區別，道路若沒打通，鐵路高架化效益只發揮一半功能，台北車站過去也是前、後站未連貫，台中大智路打通將是地方發展史、交通史重要一頁。

臺中新聞三月號

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