台中綠肺 水湳中央公園完工

台中市水湳經貿園區占地247公頃，園內重大建設陸續完工；其中美麗的中央公園，號稱「台中綠肺」，是全市首座大型生態公園，已吸引不少民眾前往遊憩與運動，成為台中新亮點。

水湳經貿園區原是台中水湳機場，市府規劃改建；佔地67公頃的中央公園歷經4年多工期，全區已完工，今年2月完成驗收，暫定6月開幕。

中央公園由法國景觀建築師CatherineMosbach與瑞士建築師Philippe Rahm共同規劃設計，台灣建築師劉培森也參與合作，共創國際型都會生態森林公園。

為鼓勵民眾與遊客走出戶外，市府表示，中央公園打造了悠遊樹林、矮灌木叢、草地、水池及造型奇特的建築，是一座巨型氣候調節裝置，未來將扮演市民的「綠肺」，吸收空氣落塵，創造舒適環境，為台中市中心注入一股清流。

Catherine Mosbach表示，身為景觀建築師，很榮幸能來台灣開發建置這座大規模公園，她在澳洲、紐西蘭、比利時等國家介紹時，不少國際專業人士都想來台中參觀這座公園，希望能將低碳、智慧及創新經驗帶回自己國家。

建設局長陳大田指出，水湳中央公園是台中首座位在都會區的森林生態公園，樹林、水池多處可見螢火蟲、鳥類、蜻蜓、蛙類，生態多元；為有效管理並做好維護、營運， 成立中央公園管理中心，駐地專責中央公園的大小事務，做好公園營運。

未來園區正式開放後，將設置遊客服務中心，提供民眾諮詢及預約導覽服務，部分空間委外經營輕食餐飲；園區內的生活體驗區、味覺體驗區及花市將陸續進駐，成為市民品味生活、咖啡飲茶的城市花園。

水湳經貿園區位在台中市西屯區，福星路以東、中平路以西、黎明路以南、河南路以北，占地247公頃。

重大建設除了中央公園已完工、預計2022年完成的還有中台灣電影中心、水湳轉運中心、國際會展中心、台中綠美圖等。

臺中新聞三月號

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