纖維創作大獎 林秋鴻連莊

臺中新聞 分享 facebook 台中市纖維工藝博物館舉辦「第二屆纖維創作獎」，今年有62件作品入選，選出藝術創作類、工藝設計類前3名，再從全部作品中，選出傢飾設計獎、服飾設計獎、纖維大獎3項特別獎。

去年纖維大獎得主林秋鴻，再度以「毛地墨彩三環景瓶」連莊，作品將由纖維工藝博物館永久典藏；她獲獎金20萬元，得獎作品即日起至12月1日，在纖博館1樓創纖實驗基地展出。

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文化局長張大春表示，「纖維創作獎」為纖維創作者提供平台，鼓勵各種纖維素材開發、染編織的技藝升級、結合生活運用與藝術創作，推動纖維工藝，也兼具環保、文化、生活、時尚、設計，盼發掘國內外優秀的作者與團隊。

二度連莊藝術創作類首獎的林秋鴻，作品「毛地墨彩三環景瓶」獲評審一致肯定，利用黑線刺繡當作畫筆，簡約描繪居住在都市頂樓所見不同角度的建築風景，巧妙地將三面線條繡畫，用羊毛濕氈等技法接合，形塑成一個白色大瓶罐的外形，作品宛如不施脂粉的清純少女，風格清新不落俗套。

工藝設計類首獎楊芳華的「葉影風裳」，以簡約剪裁的長衣為底，另混合楓葉、尤加利葉等不同葉形、植物汁素，運用移染技法在服裝上，染色技法與圖案搭配出色，令人驚艷。

台中市「第二屆纖維創作獎」藝術創作類首獎得主林秋鴻（右二）再獲冠軍，與文化局長張大春（左二）、立委何欣純（右一）、纖維館郭敏慧主任（左一）合影。 分享 facebook

評審們表示，「移染技法」近年在台、韓等地頗受重視，因此脫穎而出，希望讓更多人投入移染技法的創作。

服飾設計獎劉承祐的「流冰。歲月」，以羊毛氈濕氈技法，搭配複合媒材應用，共創作6件包袋系列作品，以全球暖化極地冰融為基礎，由近到遠詮釋極地冰原受暖化崩解，讓人省思面對極端氣候的環境

災難，人類所為及所能為；技法成熟，議題深刻，評審一致推薦為特別獎。

獲獎作品正進行網路投票，文化局將於12月1日公布「人氣獎」，參與票選的網友，有機會獲得「天染工坊」製作的台灣染織小物；台中市纖維工藝博物館官網。

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