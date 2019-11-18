台中綠美圖 動工

臺中新聞 分享 facebook 日本建築師妹島和世、西澤立衛聯手打造的台中綠美圖，正式開工動土，預計111年建築主體完工、114年正式開幕。台中綠美圖由8棟建築物構成，外罩金屬擴張網，位於中央公園北側。妹島和世表示，這是世界第一座美術館、圖書館共同存在的建築。

台中市打造美術館、圖書館，早在102年前市長胡志強任內，透過國際競圖評選出日本SANAA建築師事務所，由妹島和世、西澤立衛設計的作品，前市長林佳龍任內命名為「綠美圖」，現任市長盧秀燕完成工程發包。

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綠美圖開工典禮盛大舉行，妹島和世、西澤立衛親自出席，盧市長也率市府團隊換穿黑色的綠美圖POLO衫，由聲樂家演唱，展現文化之美；參與開工動土貴賓多達88人，設計多棟知名建築的妹島和世說，這是她參加過最盛大的開工典禮。

台中綠美圖正式動工，由日本SANAA建築師事務所設計，由8棟建築物外罩金屬擴張網組成。 分享 facebook

妹島和世、西澤立衛獲得建築界最高榮譽普立茲克獎，妹島和世與台中也有淵源，她表示母親在台北出生、台中長大，當年SANAA事務所開幕後，陪伴母親到台灣旅行，希望有機會在台灣做案子；當時

她在台灣刻了方印章，到現在還在使用。

妹島強調，這是全世界第一座圖書館、美術館共存的建築物，也是SANAA在台灣第一座公共建築。西澤立衛說，經過6年設計，綠美圖終於正式動工，工期約3-4年，工程團隊會努力投入完成。

盧市長強調，綠美圖工程經過3度流標，主辦的建設局修改招標文件後，6月順利發包，主體工程總經費37.8億元，預計111年完工、114年啟用。她上任以來，今年3月投入58億元興建水湳國際會展中心，加上37.8億元綠美圖，市府團隊會持續動工建設台中。

日本建築師妹島和世（ 左二）、西澤立衛（左一）親自出席，強調這是世界首座圖書館、美術館共存的建築。 分享 facebook

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