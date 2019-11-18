生廚餘發電 分類回收盡份心力
為減輕台中市焚化爐負荷，市府率全國之先推動綠能發電，今年7月1日起採分區分階段收運家戶生廚餘;近日再配合外埔綠能生態園區進料規模，10月17日起台中市全面收運家戶生廚餘，環保局呼籲民眾配合將生廚餘分類排出，為環保盡一份心力。
為提升廚餘再利用成效，外埔綠能生態園區利用生廚餘發電，自今年10月17日起已啟動沿街收運生廚餘作業，達成全市收運，每日進外埔綠能生態園區生廚餘量約44公噸。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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環保局清潔隊沿街收運的垃圾車，會懸掛生熟廚餘標示牌與置放生熟廚餘回收桶，方便市民辨識與傾倒。一般家戶可多加利用回收桶蒐集生廚餘，交給沿街垃圾車收運;60戶以上社區大樓，可向各區清潔隊申請設置生廚餘回收桶，並配合區隊清運量能予以收運;機關、學校、團體或飲料店業則可交由沿街垃圾車處理。
環保局指出，生廚餘指未經烹煮前所挑剩的菜葉、菜心、水果、果皮、咖啡渣、茶葉渣等。另外如蛋殼、硬果核(芒果籽、酪梨籽等)、硬果殼(椰子殼、榴槤殼等)、長纖維(筍殼、甘蔗皮、玉米殼等) 、玉米芯、花材，以及塑膠繩袋、橡皮筋、稻稈等，皆非外埔廠所能允收之生廚餘，勿混入其中。
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