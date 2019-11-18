免費公車再升級 雙十公車明年上路

臺中新聞 分享 facebook 台中市免費公車聞名，台中市長盧市長提出「公車雙十吃到飽」政策，把超過10公里車資上限60元降為10元。盧秀燕宣布，公車雙十政策明年元月上路，這是全台灣最優惠的公車政策，鼓勵大家多搭乘。

盧秀燕的「公車雙十吃到飽」政策，維持公車10公里免費，原本超過10公里民眾自付額最高得收60元，新政策降為10元。盧秀燕說，對住在市區的人，免費公車很好用，但偏遠地區的市民，住得越遠付的錢越多，公車雙十明年元月上路後，對偏遠民眾有幫助。

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台中市交通局長葉昭甫說，台中公車年運量近年來維持在1.3億人次以上，每年市府編列23億餘元補貼預算辦理免費公車政策，但以往10公里免費政策採取「里程為主」的補貼機制，依據客運業者營運路線里程數計算補貼額度，導致客運業者在班次運能方面採取較保守的經營策略，容易衍生路線營運效率降低等狀況；為提高市區公車路線營運績效，改善公車營運環境及調整補貼方式勢在必行，市府明年將編列30億餘元，辦理公車雙十政策。

葉昭甫說，今年7月市府把公車補貼改以人次計算為主，近期與業者協調，10月起進行班次運能調整與推動公車動態稽核，降低公車誤點、脫班次數，提高市民搭乘意願；市府也編足預算，改善公車營運環境，加強公車服務品質，提高民眾行的便利性。

市長盧秀燕的「雙十公車吃到飽」政策，明年元月上路，搭公車10公里免費，超過免費里程最多只收10元。 分享 facebook

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