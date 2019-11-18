台中市集名攤評核共獲1702顆星 全國第1

臺中新聞 分享 facebook 台中市的市集與攤商（販）參與經濟部舉辦的「品牌/優良市集及樂活名攤評核」活動，因獲得的總星數達1702顆星（市集63顆星、名攤1639顆星），是全國15個縣市中星數最多，評核為全國各縣市第1名，市府經發局也因為輔導有功，同時榮獲「管理業務創新獎」。

這項評核活動素有「菜市場金馬獎」之稱，獲獎市集自治會及攤商（販）都踴躍出席頒獎典禮，見證專

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屬市集及攤鋪榮耀的時刻，在台南市的頒獎場面，不輸金馬獎。

市長盧秀燕指出，台中市能獲得第1名是因為近年市府輔導攤商（販）加入市集名攤評核，成績屢創新高，締造「最多星星在台中」的殊榮，印證市府積極投入台中市傳統市集軟硬體設施改善，協助市場提升整體環境與營運品質的成果。 台中市的市集與攤商（販）參與經濟部舉辦的「品牌/優良市集及樂活名攤評核」活動，獲評核為全國各縣市第1名。 分享 facebook

而市集與攤商逐步升星等的過程，都展現出自治會、管委會及攤商（販）自我精進努力，樹立了市集標

竿模範，進而激發整體攤商（販）共同進步的動力，帶動台中市傳統市集環境提升。

此次台中市有3處市集獲中央評核為「優良市集」，分別是4星的逢甲觀光夜市攤販集中區、3星的大甲蔣

公路觀光夜市攤販集中區，與2星的旱溪夜市攤販集中區。至於樂活名攤則有39攤，5星有4攤、4星19攤、3星14攤、2星2攤。

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