市府積極開發多處產業園區 提供廠商申請進駐

臺中新聞 分享 facebook 因應台商回流與輔導未登記工廠合法化，台中市政府除了積極進行產業園區開發，並在南屯區精密機械園區二期興建標準廠房，近期辦理潭子聚興產業園區及精密園區標準廠房之預登記作業，並已分別於10月9日及21日截止受理申請，目前市府辦理廠商資格審查作業中。

潭子聚興產業園區共14.76公頃，由市府與台糖公司採改良式區段徵收協議價購方式辦理，並全數提供給未登記工廠使用，市府持有的12坵塊，自9月初起已辦理標售登記作業，有39家廠商申請，正辦資格審查作業；台糖地待內部完成行政作業，也會對外標租。

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而精密園區二期的標準廠房規劃39個單元，採租售並行方式辦理，其中24個單元出售，另15個單元出租；本案預售公告已於108年9月20日辦理，至108年10月21日受理申請截止，共9家廠商登記，刻正辦理初審作業；出租部分，預計於108年底前取得使用執照後啟動。

另外，神岡豐洲科技工業園區二期有55.86公頃，已完成環評並通過開發計畫，預計12月由經濟部同意核定設置，市府即可進行地籍和範圍公告，並著手與國有財產署洽談區內土地讓售，預計明年6月可進行預售。原則上此區配合中央，將作為智慧機械示範園區，但30%用地提供未登記工廠進駐設廠。

至於大里夏田產業園區設置案面積188.01公頃，預計110年12月底完成設置公告；另面積169.87公頃的擴大神岡都市計畫產業園區申請設置案，也預計112年12月底完成設置公告。各項產業園區的開發面積，合計約428.50公頃。 精密園區二期標準廠房空拍圖，共計有39單元採租售併行。 分享 facebook

市府強調，依「台中市區域計畫」規劃中的烏日溪南53.7公頃士地，及新訂大里塗城都市計畫（產業型，

35.81公頃），已委託規劃單位辦理都市計畫整體規劃案，110年12月底前可完成都市計畫審定。

此外，依據國土計畫法與相關指導作業原則，經濟局於轄內未登記工廠分布密集度高的行政區，匡選出烏日區溪南地區、清水區海風里周邊區域及台中港特定區計畫之農業區等區位，面積合計約950公頃，擬納入「台中市國土計畫（草案）」規劃為城鄉發展區，作為二級產業用地儲備用地。

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