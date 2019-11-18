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微型檢測器全市布點 空汙無所遁形

2019-11-18 16:39

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台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，天羅地網瞄準空汙熱點，數據一有異常就立即派員到場查緝，感測器24小時全年無休，監測數據皆已上網公開，每3至5分鐘更新一次，後續將再增置350組，逐步導入營建工地，讓空氣汙染無所遁形！

微型感測器是「空氣的監視器」，監測範圍涵蓋周邊300公尺，可24小時檢測空汙變化，猶如稽查人員無時無刻在場。

中市環保局表示，目前已布建的511組，統一由環保署中央設置，2年前已全面公開資訊，一發現數值異常飆升，經大數據分析汙染濃度、風向、時間，就可鎖定可疑汙染熱點，立即派員到場深度稽查。

台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，感測器24小時全年無休，監...
台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，感測器24小時全年無休，監測數據皆已上網公開。
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中市今年就靠「微型感測器」順利查獲4件違法工廠空汙，其中1件位於工業區，因夜間排放廢氣，被處分2000萬元。

環保局明年中旬再增設350座，從目前21區拓展至全市29區，第二階段由中華電信得標，將與環團、社區

座談決定如何布點，公民團體希望導入廟宇周邊，減少焚香、燒金紙產生PM2.5，喚起健康意識。

「微型感測器」每台3萬元，價格不高，可布建於路燈桿等處，主要監測細懸浮微粒（PM2.5）、溫濕度等感測數據，由環保署建置「環境物聯網視覺化平台」，透過濃度風頻分布圖、時間區間圖表等高密度的感測資料，追蹤高汙染傳輸路徑與熱區，提升稽查效率。

環保局在水湳會展中心新建工地旁建置7組微型感測器，精確掌握污染源。
環保局在水湳會展中心新建工地旁建置7組微型感測器，精確掌握污染源。
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目前在水湳會展中心新建工地旁就建置7組微型感測器，環保局副局長陳宏益上月現場解說並實測，以燒香代替逸散汙染靠近感測器，電腦螢幕中的數據立即從良好的「綠色」，轉為空品不良的「深咖啡色」，PM2.5平均值從9微克飆升至252微克。目前511組微型感測器分佈在西屯工業區、大甲幼獅工業區、后里工業區、中部科學工業園區，即時監測數據，民眾可隨時透過手機或電腦，至「空氣網」查詢。

環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，以燒香代替逸散汙染靠近感...
環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，以燒香代替逸散汙染靠近感測器，電腦螢幕中立即從良好的綠色，轉為空品不良的灰色，PM2.5平均值從9飆升至252微克。
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